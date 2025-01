Torcida aponta perseguição contra Casemiro no United

O Manchester United sofreu mais um duro golpe na Premier League. Jogando em casa, no Old Trafford, os Red Devils foram derrotados por 3 a 1 pelo Brighton, em uma partida que expôs novamente as fragilidades da equipe comandada por Erik ten Hag. Entre os destaques, ficaram as atuações de Kaoru Mitoma e Yankuba Minteh, enquanto o brasileiro Casemiro voltou a ser tema de debate, tanto pelo banco de reservas quanto pelas polêmicas envolvendo arbitragem.

Brighton domina e Manchester United segue em crise

Logo aos cinco minutos de jogo, o Brighton abriu o placar com Yankuba Minteh, que aproveitou falhas defensivas do United para marcar. A reação dos donos da casa veio aos 23 minutos, quando Bruno Fernandes converteu um pênalti sofrido por Joshua Zirkzee, empatando o jogo. No entanto, o equilíbrio não durou muito.

No segundo tempo, o japonês Kaoru Mitoma brilhou ao colocar os visitantes novamente na frente. A situação do Manchester United ficou ainda mais complicada após um erro do goleiro André Onana, que resultou no terceiro gol do Brighton, marcado por Georginio Rutter.

Casemiro: polêmicas e decisões contestadas

Um dos pontos mais debatidos após a partida foi a decisão de Erik ten Hag de deixar Casemiro no banco de reservas pela terceira vez consecutiva. O volante brasileiro, peça-chave nas últimas temporadas, viu a equipe sucumbir em campo sem sua habitual liderança no meio de campo.

Além disso, o nome de Casemiro foi citado por torcedores em uma polêmica envolvendo uma entrada dura de Yankuba Minteh em Diogo Dalot, aos 12 minutos do primeiro tempo. Nas redes sociais, muitos sugeriram que, se fosse Casemiro o autor da falta, o árbitro teria aplicado uma punição mais severa.

Brighton em ascensão, United em declínio

Com a vitória, o Brighton subiu para a 10ª posição na tabela da Premier League, somando 32 pontos. Já o Manchester United continua em um decepcionante 12º lugar, com apenas 27 pontos conquistados.

A derrota aumenta a pressão sobre Erik ten Hag e evidencia os problemas enfrentados pela equipe na temporada. Para o Brighton, o resultado consolida sua posição como uma das forças emergentes da liga, comandada por talentos como Mitoma e Minteh.

O próximo compromisso do Manchester United será decisivo para tentar retomar a confiança, enquanto o Brighton continua sua campanha em busca de um lugar entre os principais clubes da Inglaterra.