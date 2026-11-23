O capitão do Everton, James Tarkowski, foi expulso após intervenção do árbitro de vídeo durante a etapa inicial do confronto diante do Brentford pela Premier League. A punição disciplinar agravou a situação da equipe de Liverpool, que já perdia por dois gols de desvantagem no Gtech Community Stadium.

Como ocorreu a revisão do lance no VAR

A jogada aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, momento em que Tarkowski disputou a bola na intermediária defensiva e atingiu o meio-campista Yehor Yarmoliuk. Em campo, o árbitro Craig Pawson advertiu o zagueiro inicialmente com cartão amarelo, mas recebeu recomendação para revisar a intensidade da dividida no monitor à beira do gramado.

A checagem de vídeo apontou que as travas da chuteira do defensor acertaram a perna do adversário com força excessiva. Diante das imagens, Pawson anulou a advertência anterior e aplicou o cartão vermelho direto aos 40 minutos.

Impacto no primeiro tempo em Londres

A exclusão do capitão ampliou as dificuldades dos visitantes no duelo. Antes do cartão, o Brentford já havia construído a vantagem no placar com dois gols seguidos marcados por Keane Lewis-Potter, aos 23 e aos 25 minutos. O confronto também teve peso histórico para o clube de Liverpool, ao representar a partida de número 593 do técnico David Moyes no comando da equipe.