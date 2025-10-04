Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam no Gtech Community pela 7ª rodada em momentos de instabilidade e buscando afirmação na tabela

Haaland é a principal esperança do City para diminuir a diferença para o líder Liverpool - Darren Staples/AFP

Neste domingo, 5, o Brentford recebe o Manchester City no Gtech Community Stadium, em um confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 12h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem um início de temporada instável e buscam uma vitória para ganhar posições na tabela.

Como chega o Brentford?

Jogando em casa, o Brentford busca se afastar da parte de baixo da classificação. A equipe ocupa a 14ª posição com 7 pontos, somados em uma campanha de duas vitórias, um empate e três derrotas. O time londrino vem de uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United, com grande atuação do atacante brasileiro Igor Thiago, autor de dois gols. Apesar do resultado positivo, a equipe tem oscilado, com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Como chega o Manchester City?

Do outro lado, o Manchester City de Pep Guardiola vive um começo de campeonato atípico. Na 8ª colocação com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas), os atuais campeões precisam do resultado para não se distanciarem dos líderes.

A instabilidade também marca o momento do time, que sofreu duas derrotas nos últimos cinco compromissos, algo raro para seus padrões. No meio de semana, a equipe ficou no empate em 2 a 2 com o Monaco, pela Champions League.

O que esperar da partida?

Apesar do favoritismo do City, o Brentford costuma ser um adversário duro em seus domínios, onde segue invicto nesta edição da Premier League, com duas vitórias e um empate. A partida pode ser histórica para Guardiola, que busca sua vitória de número 250 na competição. A expectativa é de um jogo com o City controlando a posse de bola, enquanto o Brentford aposta em transições rápidas e na força das jogadas de bola parada para surpreender.

Prováveis escalações e desfalques

Pelo lado do Brentford, o técnico Keith Andrews não poderá contar com Gustavo Nunes e Paris Maghoma, lesionados, enquanto Reiss Nelson é dúvida. Provável Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson e Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard e Schade; Igor Thiago.

Já Pep Guardiola tem mais problemas no Manchester City, com Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, Omar Marmoush e Abdukodir Khusanov no departamento médico. O volante Rodri, que atuou por 60 minutos no meio de semana, pode ser opção. Provável Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias (ou Stones), Gvardiol e O’Reilly; Nico González (ou Rodri); Savinho, Reijnders, Foden e Doku; Haaland.

Onde assistir Brentford x Manchester City ao vivo

A partida entre Brentford e Manchester City será transmitida ao vivo e com exclusividade para o Brasil pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+. O apito inicial está marcado para as 12h30 (de Brasília) deste domingo, 5.