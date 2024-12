Supercopa da Alemanha receberá nome de Beckenbauer

A partir de 2025, a renomada competição de futebol na Alemanha, a Supercopa da Alemanha, passará a se chamar Supercopa Franz Beckenbauer. Esta homenagem à lenda do futebol foi anunciada pela Liga Alemã (DFL), com a mudança programada para o dia 16 de agosto de 2025.

Publicidade

O torneio continuará no formato tradicional, onde o campeão da Bundesliga enfrenta o vencedor da Copa da Alemanha. Agora sob o nome de Supercopa Franz Beckenbauer, o evento marca simbolicamente o início da temporada de futebol, reunindo fãs para apreciar o confronto dos times de elite na Alemanha.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Franz Beckenbauer: O ‘Kaiser’ do futebol

Conhecido como o ‘Kaiser’, Franz Beckenbauer é uma figura icônica no futebol alemão. Nascido em 11 de setembro de 1945, Beckenbauer começou sua trajetória no Bayern de Munique e rapidamente se destacou por sua versatilidade como defensor. Ele também tem uma história de sucesso como treinador, conduzindo a Alemanha Ocidental à vitória na Copa do Mundo de 1974 como capitão.

Durante sua carreira como jogador, Beckenbauer conquistou cinco títulos da Bundesliga e quatro Copas da Alemanha com o Bayern de Munique. Além do campo, ele teve uma trajetória significativa como dirigente, moldando o futebol ao longo de décadas.

A Supercopa Franz Beckenbauer

A mudança de nome da Supercopa da Alemanha para Supercopa Franz Beckenbauer é uma homenagem póstuma ao seu falecimento em 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos. Anunciada oficialmente em 20 de dezembro de 2024, a renomeação reconhece sua influência monumental no futebol.

Publicidade

Inicialmente organizada pela Federação Alemã de Futebol (DFB) entre 1987 e 1996, e posteriormente pela Liga Alemã (DFL) a partir de 2010, a competição continua a honrar a memória e legado do ‘Kaiser’ no futebol alemão.

Importância para torcedores e jogadores

A renomeação para Supercopa Franz Beckenbauer tem um forte impacto emocional para torcedores e jogadores. Mais do que um nome, ela encapsula a excelência e paixão que Beckenbauer representou no esporte. Espera-se que inspire futuras gerações de jogadores a seguirem seu exemplo.

Além disso, a nova nomenclatura pode aumentar a visibilidade internacional do evento, destacando a importância que o futebol alemão atribui à sua rica história. Este reconhecimento contribui também para aumentar o prestígio da Bundesliga a nível global.