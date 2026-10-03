A Suíça manteve o aproveitamento perfeito na Uefa Nations League 2026/27 ao vencer a Eslovênia por 2 a 1, neste sábado, 3, na Swissporarena, em Lucerne. Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Liga B, os donos da casa saíram atrás no placar logo nos primeiros minutos, mas garantiram a virada ainda na etapa inicial, consolidando o domínio da posse de bola ao longo do confronto.

Susto inicial e virada suíça

O jogo começou movimentado e a Eslovênia abriu o placar logo aos dois minutos, quando Zan Vipotnik marcou após assistência de Aljosa Matko. A resposta suíça, no entanto, não demorou. Aos 10 minutos, um gol contra de Erik Janža deixou tudo igual no marcador.

Com o empate, a Suíça impôs seu ritmo, refletido nos 67% de posse de bola e na troca de 581 passes contra apenas 281 do adversário. Aos 38 minutos, Dan Ndoye balançou as redes e concretizou a virada para os mandantes. Enquanto os suíços controlavam as ações, a Eslovênia acumulava infrações: foram três cartões amarelos apenas no primeiro tempo, aplicados a Zan Vipotnik, David Zec e Vanja Drkusic.

Controle no segundo tempo e situação no grupo

Na etapa final, o placar não foi alterado, mas o panorama estatístico se manteve. A Suíça terminou a partida com 13 finalizações totais, sendo seis no alvo, enquanto a Eslovênia arriscou 10 vezes, acertando o gol em três oportunidades. O time visitante continuou cometendo mais faltas (15 a 8 no total do jogo) e recebeu mais dois cartões amarelos no segundo tempo, com Jaka Bijol e Erik Janža, fechando a partida com cinco advertências contra apenas uma da Suíça (Michel Aebischer, ainda no primeiro tempo).

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Com o resultado, a Suíça, que já liderava a chave, chega a nove pontos em três jogos disputados. A Eslovênia, que entrou na rodada na segunda colocação, permanece com quatro pontos. As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 06/10, pela Nations League. A Suíça enfrenta a Macedônia do Norte, enquanto a Eslovênia joga contra a Escócia.