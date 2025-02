Salah vs Ronaldo, quem é o rei da Premier League? Veja opinião de ex-jogador

Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo são dois dos mais brilhantes atacantes que a Premier League já testemunhou. O talento do egípcio no Liverpool e a história gloriosa do português no Manchester United fomentam constantes debates sobre quem deixa um legado mais imponente na Liga Inglesa. Recentemente, o ex-jogador Darren Bent acrescentou mais combustível a essa discussão ao colocar Salah acima de Ronaldo na Premier League em entrevista ao programa “Drive” da “talkSport”.

Comparar ambos os jogadores não é tarefa fácil. Ronaldo encantou com seus truques e poder de decisão em Old Trafford, enquanto Salah conquistou corações em Anfield com sua velocidade e precisão. Mas, como medir realmente o impacto de cada um na Premier League? Seria possível quantificar em títulos, gols ou mesmo em momentos históricos?

Mohamed Salah, do Liverpool – EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Os números não mentem desempenho de Salah e Cristiano Ronaldo

Quando se trata de estatísticas, Mohamed Salah parece ter uma ligeira vantagem. O ídolo do Liverpool acumula impressionantes 238 gols e 107 assistências em 384 jogos pela Premier League. Isso se traduz em uma contribuição direta para quase um gol em cada uma das partidas que disputou, um feito que não passa despercebido para os apaixonados pelo “Beautiful Game”.

Cristiano Ronaldo, por outro lado, deixou a sua marca em 145 gols e forneceu 64 assistências em 346 jogos pelo Manchester United. Seus anos dourados vieram entre 2006 e 2008, quando se sagrou tricampeão da Premier League e conquistou a Bola de Ouro. Embora os números de Ronaldo sejam excepcionais, eles ficam aquém daqueles alcançados pelo atacante do Liverpool em termos de contribuições diretas.

Quais são os critérios para medir a grandeza

Para além dos números, a definição de grandeza no futebol vai além das estatísticas. Reconhecimentos individuais e títulos de equipe frequentemente desempenham um papel crucial. Salah foi artilheiro da Premier League por três temporadas e parece destinado a repetir o feito na campanha de 2024/25. Entretanto, Ronaldo foi considerado o craque do campeonato por três ocasiões, trazendo uma perspectiva diferente sobre o impacto individual na Liga.

Cada jogador tem suas conquistas particulares. Enquanto Ronaldo auxiliou a estabelecer a dominação do Manchester United na liga durante seus anos de auge, Salah liderou o Liverpool a uma aguardada vitória na Premier League em 2019/20. Esse triunfo foi especialmente significativo, encerrando um jejum de 30 anos para o clube da cidade dos Beatles.

O legado eterno de Salah e Ronaldo na Premier League

A rivalidade entre Salah e Cristiano Ronaldo transcende a comparação direta entre números e títulos. Cada um, a seu modo, esculpiu uma narrativa única na Premier League, cativando fãs com performances de outro mundo. A principal lição é que ambos ajudaram a definir eras inteiras dentro do futebol inglês, elevando a liga a novos patamares de excelência e popularidade global.

Ao final, a preferência entre Salah e Ronaldo pode se resumir a gostos pessoais e ao que cada um representou para seu torcedor. O mais importante é reconhecer a contribuição inestimável de ambos, deixando uma marca indelével na história do futebol que continuará a inspirar as próximas gerações de jogadores e fãs ao redor do mundo.

