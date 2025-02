Salah, aposta para a Bola de Ouro, segue batendo recordes

Mohamed Salah, o renomado atacante do Liverpool, continua a impressionar o mundo do futebol com suas atuações excepcionais. A cada jogo, Salah se aproxima de recordes históricos, consolidando sua posição como um dos melhores jogadores da atualidade. Na próxima partida contra o Newcastle, ele terá mais uma oportunidade de se destacar e alcançar novas marcas.

Publicidade

Com uma média impressionante de um gol criado a cada 58 minutos, Salah lidera as estatísticas de gols e assistências na Premier League. Seus 25 gols e 16 assistências até o momento o colocam no topo, com um total de 41 participações em gols. Este desempenho notável faz com que ele esteja prestes a superar recordes que poucos jogadores conseguiram alcançar na era moderna do Campeonato Inglês.

Salah marca, mas Liverpool só empata com a Newcastle. Fonte: @liverpoolfc

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os recordes que Salah busca superar?

Na história da Premier League, apenas seis jogadores conseguiram mais participações em gols em uma temporada completa. Entre eles, Alan Shearer e Andy Cole, que lideram o ranking com 47 participações cada, nas temporadas de 1994/95 e 1993/94, respectivamente. É importante lembrar que, naquela época, a liga contava com 22 equipes, proporcionando mais jogos.

No formato atual, com 38 rodadas, Erling Haaland e Thierry Henry são os líderes, com 44 participações em gols nas temporadas 2022/23 e 2002/03. Salah, que já somou 42 participações na temporada 2017/18, está a um passo de igualar seu melhor desempenho na Inglaterra e a sete de se isolar em uma estatística individual impressionante.

Como Salah se compara aos grandes nomes da Premier League?

O desempenho de Salah nesta temporada o coloca em uma posição privilegiada entre os grandes nomes da Premier League. Além de Shearer e Cole, outros jogadores como Luis Suárez e Thierry Henry também deixaram suas marcas na liga. Suárez, por exemplo, teve 43 participações em gols na temporada 2013/14, enquanto Henry alcançou 44 em 2002/03.

Publicidade

O feito de Salah é ainda mais notável considerando a competitividade atual da Premier League. Sua habilidade em criar oportunidades e marcar gols o torna uma peça fundamental para o Liverpool, e sua busca por recordes continua a inspirar fãs e jogadores ao redor do mundo.

O que o futuro reserva para Mohamed Salah?

Com mais 11 jogos pela frente, Salah tem a chance de não apenas igualar, mas superar os recordes estabelecidos por seus antecessores. Sua determinação e talento são evidentes a cada partida, e ele continua a ser uma figura central no sucesso do Liverpool. Se ele mantiver seu ritmo atual, não há dúvida de que novos recordes serão quebrados.

À medida que a temporada avança, todos os olhos estarão voltados para Salah e suas conquistas. Sua contribuição para o futebol não se limita apenas aos números, mas também ao impacto que ele tem no jogo e na inspiração que oferece aos futuros talentos do esporte.