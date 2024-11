Ronaldo é criticado por jogar tênis enquanto Valladolid é lanterna

O Real Valladolid vive um momento delicado na LaLiga após a derrota por 2 a 0 para o Getafe. Este revés, ocorrido na última sexta-feira (22), deixou a equipe na lanterna do campeonato, com apenas 9 pontos conquistados até agora. Este desempenho decepcionante representa o pior início de temporada do Valladolid desde que Ronaldo Nazário assumiu como acionista majoritário.

Publicidade

A situação agrava-se ainda mais, com o clube ameaçado pelo terceiro rebaixamento sob a gestão de Ronaldo, aumentando a pressão sobre o time e os dirigentes e provocando a insatisfação crescente dos torcedores.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

A Influência de Ronaldo no Real Valladolid

Desde 2018, Ronaldo Nazário, ex-craque do futebol brasileiro, detém a maioria das ações do Valladolid. A relação entre ele e os torcedores tem se mostrado inconstante, principalmente devido a certas decisões administrativas e seu interesse em explorar novos projetos fora da Espanha. Em um momento crucial, Ronaldo foi criticado por sua ausência em um jogo importante, ao comparecer a um evento de tênis previamente agendado, o que deixou muitos torcedores descontentes.

Além disso, em abril, Ronaldo agitou o clube ao afirmar que o Valladolid “seria o próximo” após a venda da SAF do Cruzeiro. Isso gerou rumores sobre sua possível saída do Valladolid, embora ainda não existam ofertas concretas que correspondam às suas expectativas de venda das ações.

Perspectivas para o Futuro do Valladolid

O futuro do Real Valladolid na LaLiga depende de sua capacidade de sair da atual fase negativa no campeonato. As decisões de Ronaldo Nazário sobre a posse de suas ações serão determinantes para o futuro da equipe nos próximos meses. A venda dos 82% de ações do brasileiro é um tema de debate e incerteza, enquanto uma reestruturação do time é cada vez mais necessária.