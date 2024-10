Rodri comenta concorrência com Vini pela Bola de Ouro 2024

A entrega da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football, é um dos eventos mais ansiosamente aguardados no mundo do futebol. A edição de 2024 está agendada para o dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Nesta ocasião, serão homenageados os melhores jogadores e jogadoras da temporada 2023/2024, reconhecendo aqueles que se destacaram em suas categorias.

Entre os principais candidatos ao prêmio deste ano está o volante espanhol Rodri, que brilhou pelo Manchester City e pela seleção sspanhola. Ele, junto com o astro brasileiro do Real Madrid, Vinicius Junior, é considerado um dos favoritos, reacendendo debates sobre quem realmente merece o prestigioso troféu.

“As pessoas dizem que vou brigar com Vinicius, que é alguém que admiro. Eu acho que ele é um ótimo jogador”, afirmou Rodri em entrevista à ESPN inglesa. “Só de estar nessas discussões (para ganhar a Bola de Ouro) já fico muito orgulhoso do trabalho que fiz”, complementa.

Campeão da Premier League e do Mundial de Clubes pelo City, e da Euro pela Espanha, Rodri diz que sua eventual Bola de Ouro depende dos critérios dos votantes. “Vai depender um pouco do que as pessoas vão valorizar, o que elas acreditam. Honestamente, tem vários jogadores que merecem vencer. Então, vamos ver qual será a decisão”, comenta.

“Imagine como é para mim sair na rua e as pessoas me dizerem que vou ganhar a Bola de Ouro, que mereço o prêmio. Para mim isso significa que já sou um vencedor. Nunca sonhei com isso”, complementa o volante de 28 anos.

Principais Concorrentes à Bola de Ouro 2024

A seleção de indicados para a Bola de Ouro inclui uma série de talentos de destaque no futebol internacional. Entre eles estão Jude Bellingham, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City. Todos apresentaram performances notáveis ao longo da temporada, tornando a decisão bastante disputada.

Rodri teve uma temporada excepcional com o Manchester City, conquistando a Premier League e o Mundial de Clubes, além de brilhar na Eurocopa. Vinicius Junior também teve um excelente desempenho no Real Madrid, sendo peça fundamental nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Champions League.

Critérios para a Seleção dos Vencedores

A escolha dos ganhadores da Bola de Ouro é baseada em vários critérios, como a performance individual do jogador, suas contribuições para o sucesso da equipe e a consistência ao longo da temporada. Além disso, o impacto do jogador fora dos campos, incluindo representatividade e influência, também é considerado.

Cada jogador traz consigo uma história única. Rodri, por exemplo, é reconhecido pela sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e sua visão tática, enquanto Vini Jr. se destaca por sua velocidade e precisão nas finalizações. A escolha final cabe aos jurados, que fazem uma análise minuciosa de todos os aspectos das performances dos jogadores.

Impacto da Bola de Ouro no Futebol Mundial

Receber a Bola de Ouro é um marco significativo na carreira de qualquer atleta, influenciando o cenário futebolístico globalmente. O prêmio aumenta o valor dos jogadores em termos de patrocínios e oportunidades de carreira, além de inspirar jovens talentos no mundo todo.

A cerimônia também reflete as tendências e as evoluções táticas do futebol atual, destacando aqueles que melhor se adaptam às mudanças em suas posições. Em essência, a Bola de Ouro não só celebra talentos extraordinários, como também ajuda a moldar o futuro do esporte.

Eleição de PLACAR aponta favoritismo de Rodri

Na edição de agosto, PLACAR provocou uma discussão sobre quem deveria vencer a premiação colhendo a preferência de 60 jornalistas de 21 países para atestar na capa que a Bola de Ouro está ameaçada para o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid. Confira as justificativas dos jornalistas ouvidos por PLACAR

Assim como a France Football, a reportagem contabilizou os votos atribuindo seis pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo e três ao terceiro. Rodri (Manchester City) foi eleito com 217 pontos, contra 205 de Vini Jr. e 156 de Jude Bellingham (Real Madrid). Muitos jornalistas citaram a Copa América ruim de Vini, além de mau comportamento em campo, como justificativa para não escolher o brasileiro.

Os sucessivos episódios de racismo do qual Vini é vítima na Espanha são parte relevante do debate proposto por PLACAR (adquira a edição completa no Mercado Livre).