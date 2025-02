Lewandowski continua sendo peça importante no Barcelona, confira os números do polonês

O atacante polonês Robert Lewandowski continua a ser uma peça central no esquema do Barcelona, conforme confirmado pelo jornal espanhol Marca. Aos 36 anos, ele seguirá vinculado ao clube catalão até junho de 2026, cumprindo, assim, o seu contrato. O compromisso de Lewandowski com o Barcelona foi selado por meio de uma cláusula contratual, que estipula a necessidade de participação em pelo menos 60% das partidas entre 2022 e 2025, condição que ele está próximo de cumprir.

Lewandowski chegou ao Barcelona em 2022, após uma transferência polêmica do Bayern de Munique, onde atuou por oito anos. Desde a sua chegada, o atacante não só manteve o alto desempenho dos tempos de Bundesliga, mas também se tornou um jogador-chave para o retorno do Barcelona às conquistas. Com um total de 128 jogos pelo time catalão, ele marcou 90 gols e fez 20 assistências, consolidando sua importância no elenco.

Como Lewandowski impactou o Barcelona?

Além de seus impressionantes números individuais, Lewandowski desempenhou um papel crucial na recuperação do Barcelona em campeonatos de grande prestígio. Em 2023, foi o artilheiro do Campeonato Espanhol, contribuindo significativamente para a conquista do título pela equipe. Sua presença em campo é uma garantia de qualidade ofensiva, e a sua capacidade de decidir partidas tem sido uma vantagem estratégica para o técnico Hansi Flick.

Quais são os desafios financeiros do clube?

Apesar do sucesso esportivo, um dos principais desafios para o Barcelona tem sido administrar as finanças. Com um salário anual originalmente superior a 30 milhões de euros, Lewandowski representa uma grande despesa para o clube. No entanto, para aliviar a pressão financeira, o Barcelona e o jogador conseguiram chegar a um acordo para reduzir seu salário para 26 milhões de euros na temporada 2025/26.

Lewandowski na temporada atual: mais gols e conquistas?

Na temporada atual, Lewandowski continua ditando o ritmo no ataque. Ele é o artilheiro não só do Campeonato Espanhol, mas também da Liga dos Campeões, com 19 gols em 22 partidas. Sem enfrentar lesões significativas, ele permanece como destaque na linha de frente do Barcelona. Com essas atuações, a equipe assegurou uma vaga nas oitavas de final da Champions, e, na La Liga, ocupa a terceira posição, com 48 pontos, dois a menos que o líder Real Madrid.

Como o futuro de Lewandowski se alinha com o Barcelona?

Com seu contrato garantido até 2026, Lewandowski está posicionado para continuar a influenciar o desempenho do Barcelona nos próximos anos. Sua abordagem profissional e dedicatória em campo oferece uma perspectiva positiva tanto para os torcedores quanto para a gestão do clube, na expectativa de novas conquistas e de manutenção do seu status como uma das figuras mais icônicas do futebol atual.