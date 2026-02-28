O Barcelona comemora os resultados dentro e fora de campo. O time catalão desbancou os rivais e bateu seu recorde na arrecadação com venda de camisas. O relatório foi elaborado pela Uefa sobre a temporada 2024/2025.

De acordo com a lista elaborada pela entidade europeia, o Barcelona vendeu 277 milhões de euros (equivalente a R$ 1,6 bilhão) com a venda de camisas e merchandising. O valor representou 28% das receitas totais do clube que tem um contrato renovado com a gigante Nike até 2038.

O Real Madrid aparece na segunda posição do ranking com 231 milhões de euros arrecadados com a venda de camisas e merchandising. Apesar da liderança do rival Barcelona, o time da capital ainda é quem mais fatura em termos gerais no futebol europeu. Ao todo, são 1,1 milhão de euros, quase R$ 7 milhões.

O Bayern de Munique, da Alemanha, completa o pódio com 189 milhões de euros. O relatório da Uefa não detalha o número total de vendas.

Lista dos times que mais ganharam com venda de camisas