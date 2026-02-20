A 23ª rodada do Campeonato Alemão reserva um dos confrontos mais aguardados da temporada neste sábado, 21. O RB Leipzig recebe o embalado Borussia Dortmund na Red Bull Arena, em Leipzig. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas, mas cruciais na parte de cima da tabela.

O que está em jogo

Este confronto é um clássico moderno da Alemanha e carrega um peso significativo para as ambições de ambos os clubes. Para o Borussia Dortmund, uma vitória fora de casa é fundamental para manter a perseguição ao líder da competição e se consolidar como um forte candidato ao título. Qualquer tropeço pode significar uma distância maior no topo, tornando a reta final do campeonato mais difícil.

Do lado do RB Leipzig, jogar em casa contra um adversário direto é a oportunidade perfeita para ganhar moral e, mais importante, somar pontos vitais na acirrada disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe busca se firmar no G4, e um resultado positivo contra o vice-líder seria uma declaração de suas intenções.

Leipzig busca estabilidade na tabela

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de regularidade. Atualmente na 5ª colocação com 40 pontos, o RB Leipzig luta para se consolidar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. A campanha de 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas mostra um time capaz de grandes atuações, mas que tropeça em momentos chave.

A forma recente reflete essa oscilação: nos últimos cinco jogos, a equipe alternou resultados, somando duas vitórias, duas derrotas e um empate. Jogando diante de sua torcida, o Leipzig precisa reencontrar o equilíbrio para frear um dos melhores times do campeonato.

Dortmund vive momento iluminado

Do outro lado, o cenário é de pura confiança. O Borussia Dortmund chega para este confronto ostentando uma forma impecável. Vice-líder da competição com 51 pontos, os aurinegros acumulam uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos. Com apenas uma derrota em toda a campanha (15 vitórias e 6 empates), o time segue firme na caça ao líder.

A consistência tática e o poder ofensivo têm sido as marcas registradas do Dortmund nesta temporada 2025/26. Uma vitória fora de casa contra um adversário direto como o Leipzig não apenas consolidaria a segunda posição, mas enviaria uma mensagem clara de força na disputa pelo título da Bundesliga.

Onde assistir e detalhes da partida

Para os torcedores que desejam acompanhar este grande clássico do futebol alemão, a partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo aplicativo . Outras plataformas que exibem a Bundesliga no Brasil, como a e a , podem incluir o jogo em sua programação.