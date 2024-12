Rayo x Real Madrid: horário, escalações e onde assistir

O campeonato espanhol, LaLiga, continua a proporcionar partidas vibrantes. Neste sábado, 14 de dezembro, o estádio de Vallecas, em Madri, será o palco do confronto entre Rayo Vallecano e Real Madrid pela 17ª rodada da temporada 2024/25. O Real Madrid, comandado por Carlo Ancelotti e atualmente na segunda posição com 36 pontos, poderá assumir a liderança caso vença e o Barcelona tropece nesta rodada.

Publicidade

O Rayo Vallecano, ocupando o 12º lugar com 19 pontos, vem embalado por uma vitória recente. Este embate traz um cenário competitivo, com ambos os times buscando subir na tabela. O estádio de Vallecas, com capacidade para mais de 14 mil torcedores, promete ser um caldeirão nesta partida decisiva para os “Blancos”.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Assistir Rayo Vallecano x Real Madrid?

Os fãs brasileiros podem assistir ao confronto Rayo Vallecano x Real Madrid no canal ESPN, disponível na TV a cabo. Quem preferir o meio digital pode acompanhar pela plataforma Disney+, que transmitirá a partida ao vivo. A bola rolará a partir das 17h (horário de Brasília).

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarría, Frutos, Ciss, Valentín, Álvaro, Niteka e Palazón.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz e Vinicius Junior.

Internacionalmente, a transmissão será ampla. Nos Estados Unidos, o jogo estará disponível via ESPN+ e fuboTV, enquanto em Portugal, a DAZN Portugal fará a cobertura ao vivo.

Histórico de Confrontos: Rayo Vallecano vs Real Madrid

Segundo o portal oGol, especializado em estatísticas de futebol, este será o 45º duelo entre Rayo Vallecano e Real Madrid. Historicamente, o Real Madrid tem mostrado predominância, vencendo 32 vezes, contra 7 vitórias do Rayo, além de 5 empates.

Publicidade

A forma recente das equipes adiciona um tempero extra ao confronto. O Rayo Vallecano chega com duas vitórias após três derrotas consecutivas, enquanto o Real Madrid vem embalado por duas vitórias, após uma recente derrota.

Desfalques Importantes

O Rayo Vallecano terá que lidar com as ausências de Pelayo Fernández e Raúl de Tomas, ambos lesionados. O Real Madrid terá desfalques significativos: Eder Militão, Mendy, Carvajal e Kylian Mbappé estão fora por lesão. Camavinga e Alaba ainda são dúvidas para a partida.

Apesar das baixas, o Real Madrid mantém confiança após recuperar-se bem em suas últimas partidas. Mesmo longe de casa, os merengues são favoritos a conquistarem os três pontos contra o Rayo Vallecano.

Expectativas Ante o Duelo

As expectativas para este jogo na LaLiga são elevadas, com o Real Madrid aspirando pela liderança do campeonato. Uma vitória contra o Rayo Vallecano combinada com um deslize do Barcelona pode alterar o topo da tabela. Os torcedores aguardam ansiosamente por uma demonstração de futebol emocionante neste sábado.