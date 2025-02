PSV x Juventus: onde assistir ao jogo pela Champions

No cenário esportivo europeu, a expectativa é elevada quando PSV e Juventus se enfrentam pela partida de volta dos Playoffs da Liga dos Campeões. O confronto acontece na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 17h00, no Philips Stadion, em Eindhoven. Após um primeiro jogo disputado na casa da Juventus que terminou em 2 a 1 a favor do time italiano, os holandeses buscam aproveitar o fator casa para reverter o resultado.

Publicidade

O momento atual das duas equipes é um fator decisivo para o desfecho desta partida tão aguardada. Por um lado, o PSV não vive sua melhor fase e precisa encontrar forças para desafiar uma Juventus que vem demonstrando grande consistência em suas atuações recentes.

Fonte: Instagram / @juventus

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é a situação do PSV antes do confronto?

O PSV entra em campo ciente dos desafios que tem pela frente. A equipe holandesa venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, o que ressalta a necessidade de uma performance convincente diante de sua torcida. Um empate recente contra o Utrecht é indicativo de dificuldades que a equipe enfrentou.

A força ofensiva do PSV dependerá de jogadores como Luke de Jong e Lang, que estarão em destaque no intento de superar a defesa italiana. A experiência do técnico Peter Bosz será crucial para gerenciar o time nessa partida determinante.

Como chega a Juventus para esta partida?

A Juventus, conhecida como La Vecchia Signora, chega ao confronto com bem mais confiança. Os italianos vêm de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, trazendo um ar de tranquilidade e preparação para o desafio de fora de casa. A última derrota sofrida pela equipe foi frente ao Benfica, na fase de grupos da competição.

Publicidade

Comandada pelo técnico Alexandre Hugeux, a Juventus confia na qualidade de seu elenco, que inclui jogadores como Locatelli e Kolo Muani, para assegurar sua vantagem e avançar às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo PSV x Juventus?

Para os torcedores que desejam acompanhar todos os momentos dessa emocionante partida, o jogo terá transmissão exclusiva pela plataforma Max (streaming). Além disso, sites como o 365Scores oferecerão cobertura em tempo real com detalhes e informações adicionais sobre a partida e outras atrações do futebol europeu.

Data: 19 de fevereiro de 2025

Horário: 17h00 (horário de Brasília )

) Local: Philips Stadion, Eindhoven

Transmissão: Max (streaming)

Cobertura em tempo real: 365Scores

A expectativa é que tanto a torcida quanto os jogadores do PSV busquem o renascimento em campo, enquanto a Juventus tentará manter sua sequência positiva em busca da classificação. Este embate promete não somente gols, mas também emoções até o apito final.