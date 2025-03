PSG x Olympique: Duelo pela liderança na Ligue 1; saiba onde assistir

O Campeonato Francês reserva um dos momentos mais aguardados da temporada: o confronto entre Paris Saint-Germain (PSG) e Olympique de Marseille. Este embate, conhecido como Le Classique, reúne as duas maiores torcidas do país e é palco de uma rivalidade histórica. A partida, válida pela 26ª rodada, será realizada no Parc des Princes, em Paris, e promete fortes emoções.

Atualmente, o PSG lidera o campeonato com uma vantagem confortável, somando 65 pontos. O Olympique, por sua vez, ocupa a vice-liderança com 49 pontos. A diferença entre as equipes é significativa, mas o clássico transcende a tabela de classificação, sendo um duelo de orgulho e tradição. O PSG busca consolidar sua liderança e dar mais um passo rumo ao tetracampeonato, enquanto o Olympique almeja surpreender e diminuir a diferença.

Jogadores do Olympique de Marseille – Fonte: Instagram/@olympiquedemarseille

Por que o PSG é o favorito?

O PSG entra em campo como favorito, especialmente após a vitória por 3 a 0 no primeiro turno, em Marselha. A equipe parisiense, comandada por Luis Enrique, tem mostrado um desempenho sólido e consistente ao longo da temporada. Além disso, o PSG tem a chance de conquistar o título de forma invicta, um feito inédito na história do clube.

O técnico Luis Enrique conta com um elenco estrelado, mas enfrenta uma dúvida em relação ao zagueiro brasileiro Marquinhos, que sente dores musculares. No entanto, a equipe está praticamente completa e pronta para enfrentar o maior rival. A vitória neste clássico pode praticamente garantir o título, abrindo uma vantagem de 19 pontos, com apenas 24 pontos restantes em disputa.

Qual é a estratégia do Olympique de Marseille?

O Olympique de Marseille chega para o clássico com a missão de surpreender o líder do campeonato. A equipe, comandada por Roberto de Zerbi, tem motivos para comemorar, especialmente com a recuperação do artilheiro Greenwood, que estará em campo após treinar normalmente. O atacante tem um histórico positivo em clássicos, especialmente quando o time joga fora de casa.

Valentin Ranguer, um dos destaques do Olympique, expressou confiança na equipe, apesar do desafio de enfrentar um adversário que eliminou o Liverpool na Liga dos Campeões. O Olympique está determinado a buscar a vitória e mostrar sua força em um dos confrontos mais importantes da temporada.

Onde assistir e quais são as expectativas?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o clássico ao vivo pela Cazé TV, com transmissão no YouTube a partir das 16h45 (horário de Brasília). A expectativa é de um jogo emocionante, com duas equipes motivadas e dispostas a dar o melhor de si em campo.

