Promessa do Real Madrid se aposenta por bactéria no joelho

Marc Cucalón, jovem promessa da base do Real Madrid, precisou encerrar a carreira aos 19 anos por conta de uma infecção bacteriana na cartilagem do joelho direito. A complicação surgiu durante a recuperação de uma cirurgia feita após a ruptura do ligamento cruzado, em setembro de 2022.

Após mais de dois anos tentando voltar a jogar, o meio-campista decidiu “pendurar as chuteiras” seguindo orientações médicas. Desse modo, sua última partida foi em setembro de 2022, contra o Celtic, pela Uefa Youth League, a Liga dos Campeões sub-19.

Capitão do time juvenil do Real Madrid, Marc conquistou títulos nas categorias de base e chegou a ser comparado ao “novo Xabi Alonso”. Porém, após 796 dias afastado dos gramados e consultas com especialistas, recebeu a recomendação de encerrar a trajetória como jogador.

Em documentário divulgado prlo Real Madrid, Marc relembrou o momento da lesão, que aconteceu em uma dividida: “Foi um choque muito forte. Ouvi um “clack” e logo percebi que poderia ser algo sério. Nos momentos mais difíceis, enquanto estava no hospital, o treinador Arbeloa (ex-jogador do Real Madrid) veio me visitar e me deu forças para continuar. Serei eternamente grato a ele.”

O anúncio foi feito por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Assim, amigos e colegas de equipe deixaram mensagens de apoio, incluindo Arbeloa, seu técnico nas categorias de base: “Penso muitas vezes naquela partida. É difícil não imaginar o jogador incrível que você seria (e já era). Mas é preciso seguir em frente. Conhecendo você, sei que merece o melhor. Estaremos sempre ao seu lado, Marc”

No texto de despedida, Marc escreveu: “Após diversas complicações, minha lesão me levou à dura decisão de me despedir do futebol da forma como sempre sonhei. Durante esses dois anos, lutei com todas as minhas forças, tanto física quanto mentalmente, para tentar voltar a jogar, mas não foi possível. Ainda assim, não me entendam mal: esta não é uma despedida triste. Entrei na base do Real Madrid como um menino cheio de sonhos e fui muito feliz. Tive o privilégio de fazer parte do maior clube do mundo.”