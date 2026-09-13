Neste sábado, 12, Bruno Guimarães foi um dos destaques da vitória do Arsenal sobre o Sunderland, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27. Isso porque, o brasileiro marcou o primeiro gol dele pelos Gunners, em um chute de rara beleza.

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Para anotar de fora da área e no ângulo, o meio-campista precisou sair do banco, em substituição ao jovem Myles Lewis-Skelly. Esse foi o quarto jogo de Bruno Guimães pelo time londrino.

“Inacreditável. Estou muito feliz por marcar meu primeiro gol com esta camisa. Espero por muitos outros”, disse o brasileiro após o jogo, em depoimento aos torcedores dos Arsenal.

O golaço saiu dois minutos após o goleiro do Sunderland, David Raya, ter defendido pênalti batido por Lee Fée. Os Gunners venceram por 2 a 0, com Bukayo Saka fechando a contagem.

Segundo a plataforma digital Squawka, Bruno Guimarães é o segundo jogador com mais gols de fora da área na Premier League. São quatro gols dessa forma, somando os três marcados por ele pelo Newcastle na temporada 2025/26. No primeiro lugar está Anton Stach, do Leeds Unites, com cinco.