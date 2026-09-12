Na manhã da última sexta-feira, 11, o ponta do Hull City, Sorba Thomas, capotou o veículo que dirigia, nos arredores do centro de treinamento do clube que defende. Felizmente, o jogador de 27 anos saiu sem ferimentos do acidente.

Na sequência da ocorrência, Hull City emitiu comunicado no qual afirmou estar “aliviado” com o desfecho do contratempo. “O clube está ciente das imagens do carro de Sorba que circulam nas redes sociais e pode assegurar aos torcedores que ele não sofreu ferimentos e saiu do veículo completamente ileso”, diz a mensagem.

Chelsea x Hull City

Apesar do acidente, Thomas viajou com a delegação do time para enfrentar o Chelsea, no Stamford Bridge, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27. Ele começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo o Elliot Stroud.

A participação do ponta chamou a atenção, justamente por aconteceu no dia seguinte ao acidente de carro e o jogo terminou empatado em 2 a 2.