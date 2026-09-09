Na tarde desta quarta-feira (09), o Arsenal estreou com vitória na Uefa Champions League 2026/27 ao bater o Napoli por 1 a 0, no estádio Diego Armando Maradona, na Itália. Em um confronto marcado por muita transpiração e forte marcação, a equipe inglesa precisou de paciência para furar o bloqueio mandante. O triunfo dos atuais vice-campeões europeus foi selado na etapa final, graças a um belo arremate de fora da área do capitão londrino.

Equilíbrio e chances desperdiçadas

O primeiro tempo em Nápoles foi um verdadeiro teste de paciência. Os donos da casa, empurrados por sua torcida, tentaram fechar os espaços e apostar em transições rápidas, enquanto o Arsenal assumia sua característica posse de bola no campo ofensivo. Apesar do domínio territorial inglês, as chances claras demoraram a aparecer. O goleiro Meret precisou intervir em uma cabeçada perigosa de Merino aos 22 minutos, mas o grande momento de tensão ocorreu nos acréscimos. Após passe magistral de Odegaard, Saka apareceu livre na área italiana, mas pegou mal na bola e isolou, desperdiçando a melhor oportunidade da etapa inicial.

Paciência inglesa e o golpe de mestre

Na volta do intervalo, o Napoli precisou substituir o goleiro Meret, lesionado, por Milinkovic-Savic. O panorama tático, no entanto, não se alterou. O Arsenal continuou rodando a bola no campo de ataque sob vaias da torcida local, esbarrando em um jogo extremamente truncado no último terço do campo. A insistência londrina só foi recompensada aos 31 minutos da etapa final. Após tanto pressionar sem sucesso nas infiltrações, Martin Odegaard chamou a responsabilidade. O camisa 8 soltou uma pancada de canhota de fora da área, a bola beijou a trave direita de Milinkovic-Savic e morreu no fundo das redes, abrindo o placar.

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Desespero italiano e alívio londrino

Em desvantagem, o Napoli foi obrigado a adiantar suas linhas e ceder os espaços que havia negado durante todo o jogo. O Arsenal quase aproveitou para liquidar a fatura aos 40 minutos, quando Madueke saiu de cara para o gol, mas parou em uma defesa espetacular de Milinkovic-Savic. Nos acréscimos, os ingleses ainda tiveram um gol de Havertz anulado por impedimento, mas conseguiram prender a bola e garantir o resultado.

Com a vitória magra, mas eficiente, o Arsenal soma seus primeiros pontos na fase de liga da competição, mostrando força em sua busca para apagar o vice-campeonato da temporada passada. Já o Napoli, que tenta se redimir da péssima campanha anterior, amarga um revés em casa e precisará buscar a recuperação nas próximas rodadas do torneio.