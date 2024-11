Pep Guardiola renova contrato com o Manchester City

O técnico Pep Guardiola deve renovar seu contrato com o Manchester City e permanecer na equipe inglesa por ao menos até 2026. A informação foi divulgada por veículos europeus, entre eles o jornal The Athletic e também o jornalista italiano especializado em mercado Fabrizio Romano. A renovação também implicaria na possibilidade de renovação por uma nova temporada.

Com a renovação, o vínculo entre Guardiola e City se estenderia até julho de 2026, ao final da próxima temporada. A saída do técnico catalão era cogitada após a saída confirmada do diretor técnico Txiki Begiristain.

Caso cumpra o novo contrato, Guardiola completaria 10 anos de Manchester City. O treinador chegou na Inglaterra em 2016 e desde então revolucionou o futebol da equipe. Até aqui, em 490 partidas, venceu 360, empatou 60 e perdeu 70 – conquistando seis Premier Leagues, quatro em sequência de maneira histórica, além da inédita Champions League.

A possibilidade de saída de Pep Guardiola do Manchester City animava a seleção brasileira. O técnico já confirmou que tem o desejo de comandar uma seleção, enquanto o Brasil vive uma crise interna e mesmo dentro de campo.