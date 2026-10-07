Titular por anos do histórico Barcelona liderado por Lionel Messi, o atacante espanhol Pedro Rodríguez anunciou nesta quarta-feira, 7, sua aposentadoria dos gramados aos 39 anos de idade.

Revelado nas categorias base do clube catalão e alçado ao time principal sob o comando de Pep Guardiola, Pedro viveu o ápice de sua carreira vestindo a camisa azul-grená e foi peça fundamental em um dos times mais dominantes da história do futebol.

Pelo Barça, conquistou inúmeros troféus, incluindo o tricampeonato da Liga dos Campeões, três títulos do Mundial de Clubes e cinco edições de La Liga. Além disso, alcançou um feito histórico na temporada 2009/2010, quando se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis competições oficiais diferentes num mesmo ano.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Na seleção espanhola, Pedro integrou o elenco que conquistou a sonhada Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e esteve presente no bicampeonato da Eurocopa em 2012, participando da era dourada da La Roja.

Após sua vitoriosa passagem pelo Camp Nou, o espanhol rumou para a Premier League em 2015 para defender as cores do Chelsea. Em Londres, manteve sua rotina de títulos, sagrando-se campeão do Campeonato Inglês e da Liga Europa.

Já na reta final de sua trajetória, Pedro desbravou o futebol italiano, onde teve passagens sólidas pela Roma e, mais recentemente, pela Lazio, clube em que escolheu encerrar sua carreira profissional.

Ao todo, segundo o site de estatísticas Ogol, foram 841 partidas na carreira e 205 gols marcados.