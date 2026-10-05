O jornal italiano Tuttosport revelou nesta segunda-feira, 5, a lista final dos 25 finalistas que disputam o prêmio Golden Boy 2026. Segundo o periódico espanhol Mundo Deportivo, o zagueiro do FC Barcelona, Pau Cubarsí, é o grande favorito para levar o troféu após liderar a pontuação do ranking geral da premiação.

Aos 19 anos, Cubarsí se consolidou como uma dos principais defensores do mundo depois de erguer títulos pelo clube catalão e se sagrar campeão mundial pela seleção da Espanha, quando conquistou o prêmio de melhor jovem da Copa. Além do zagueiro, o Barcelona garantiu mais dois nomes formados em La Masia entre os selecionados: o meio-campista Marc Bernal e o lateral Xavi Espart.

O regulamento da premiação proíbe que um mesmo jogador conquiste a honraria em duas oportunidades. Com isso, o atacante Lamine Yamal, vencedor da edição de 2024, não pôde entrar na votação, abrindo espaço para seus companheiros de equipe brigarem pelo topo do pódio.

Entre os demais concorrentes de peso ao galardão aparecem Yan Diomande e Endrick (ambos do Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) e os brasileiros Estêvão (Chelsea) eRayan(Bournemouth)

O anúncio dos 25 finalistas ocorreu em Veneza, e o vencedor será escolhido pelos votos de 50 jornalistas esportivos de veículos de comunicação de ponta do continente europeu. A entrega oficial da premiação acontecerá durante cerimônia de gala em Turim, prevista para o final do ano.