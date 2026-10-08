O ex-atacante Alexandre Pato abriu o jogo sobre sua passagem no Milan. Em entrevista ao canal do clube italiano, o brasileiro destacou que o time sempre estará em seu coração.

“O Milan estará sempre no meu coração. Eu amo este clube. Os torcedores me fazem sentir vivo na minha vida. Aqui, neste mesmo lugar onde estou agora, me vem à cabeça quando conquistamos o Scudetto. Sabe, vir aqui totalmente lotado de Milanistas, então sabe, era uma Praça do Duomo rubro-negra”, disse Pato em entrevista ao canal do Milan.

Trajetória de destaque no clube rossonero

Revelado pelas categorias de base do Internacional, Pato defendeu o Milan entre os anos de 2007 e 2013. Nesse período, o ex-atacante disputou 150 partidas oficiais, marcou 63 gols e faturou títulos de expressão, com destaque para a conquista do Campeonato Italiano 2010/11 (Scudetto).