Aos 37 anos, o ex-atacante Alexandre Pato assumiu uma nova função fora dos gramados ao se tornar um dos rostos da gestão do Northampton Town, time que disputa a quarta divisão inglesa. O brasileiro revelou que o interesse pela equipe começou ainda na juventude.

“Eu jogava com o Northampton no videogame quando era mais jovem e, neste momento, estou aqui”, afirmou, em entrevista à ESPN.

A compra da equipe britânica foi concretizada pela Sports Alpha Capital, consórcio integrado por Pato ao lado dos investidores João Xavier, Tim Chamberlain e Pedro Piquet. O acordo eliminou integralmente o endividamento institucional prévio do clube.

Além da memória pessoal do ex-jogador, o projeto dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney no Wrexham serviu como parâmetro no mercado esportivo britânico.

“Eu adoro o que o Wrexham fez pela comunidade, eles fizeram um trabalho muito bonito. Aqui é diferente, mas acreditamos em nós mesmos e que podemos fazer algo especial em Northampton. Eles têm o modelo deles e nós temos o nosso”, completou o ex-atacante.

Quais são os próximos passos financeiros e esportivos?

Entre as metas operacionais traçadas pela diretoria estão o aumento de receitas em patrocínios, projetos audiovisuais e a ampliação da marca entre o público sul-americano. O departamento de futebol também monitora o futebol brasileiro, observando as exigências de visto no Reino Unido.

“Não é uma promessa, mas seríamos estúpidos se não olhássemos para a contratação de jogadores do Brasil”, afirmou João Xavier, copresidente da Sports Alpha Capital.

Em termos orçamentários, os investidores trabalham para reverter as contas locais, tendo em vista o déficit contábil registrado de cerca de 3 milhões de libras no exercício financeiro finalizado em junho de 2025.