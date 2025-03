Onde assistir à Nottingham Forest vs Manchester City pela Premier League.

O confronto entre Nottingham Forest e Manchester City na Premier League é um dos embates tradicionais do futebol inglês. Ao longo dos anos, essas duas equipes se enfrentaram em 81 ocasiões, com o Manchester City levando a melhor em 32 partidas, enquanto o Nottingham Forest venceu 26 vezes. Além disso, 23 jogos terminaram empatados, mostrando o equilíbrio entre os clubes.

Na última vez que se encontraram, o Manchester City saiu vitorioso com um placar de 3 a 0. Este resultado reflete a fase atual das equipes, com o City frequentemente figurando entre os principais times da liga, enquanto o Nottingham Forest busca se consolidar novamente na elite do futebol inglês.

Pep Guardiola – Fonte: Instagram/@mancity

Como está a tabela da Premier League em 2025

Na temporada de 2025, o Nottingham Forest ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, somando 48 pontos. Este desempenho é notável, considerando a competitividade da liga. Por outro lado, o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, está logo atrás, na quarta posição, com 47 pontos. Essa proximidade na tabela torna o próximo confronto ainda mais crucial para ambas as equipes.

O desempenho do Nottingham Forest nesta temporada tem sido uma surpresa positiva, com a equipe mostrando consistência e capacidade de competir contra os gigantes da liga. Já o Manchester City, conhecido por seu elenco estrelado e estilo de jogo ofensivo, busca recuperar terreno e subir na classificação.

Qual a importância do próximo confronto

O próximo jogo entre Nottingham Forest e Manchester City, marcado para ocorrer no City Ground, é de grande importância para a definição das posições na tabela. Com apenas um ponto separando as duas equipes, uma vitória pode significar uma mudança significativa na classificação.

Para o Nottingham Forest, vencer em casa seria um passo importante para consolidar sua posição entre os quatro primeiros, garantindo uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Já para o Manchester City, uma vitória significaria ultrapassar o rival direto e se aproximar ainda mais dos líderes da liga.

Transmissão e expectativas para o jogo

O confronto será transmitido ao vivo no sábado, às 09h30, pelo canal Disney. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo. O Manchester City, conhecido por sua posse de bola e ataque avassalador, enfrentará um Nottingham Forest que tem se destacado pela organização defensiva e eficiência nos contra-ataques.

Os torcedores aguardam ansiosamente por este embate, que promete ser um dos destaques da rodada. Com a temporada se aproximando de sua reta final, cada ponto conquistado se torna crucial na busca pelos objetivos de cada clube.

