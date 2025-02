Arábia Saudita sobre contratar Vini Jr: ‘Custe o que custar’, revela jornal

Nos últimos anos, a Saudi Pro League tem investido em grandes jogadores, aumentando o interesse pelo futebol da região. Um nome que tem despertado atenção é Vinicius Jr., atualmente no Real Madrid. O atacante brasileiro é considerado uma estrela em ascensão, com um futuro promissor e habilidades notáveis em campo.

A Arábia Saudita está determinada a adquirir jogadores de calibre significativo para elevar o nível de seu campeonato local. Nesse contexto, Vinicius Jr. surge como um alvo valioso, especialmente após seus desempenhos notáveis, incluindo a conquista do prêmio The Best da Fifa.

“Existe a promessa árabe de que, a partir de junho, eles voltarão ao ataque, batendo na porta do Real Madrid para fazer uma proposta rondando os 300 milhões de euros. Aos agentes de Vini, os árabes são diretos: ‘Vamos contratá-lo custe o que custar’. Realizam um acompanhamento periódico da situação do brasileiro. E, depois que Vinicius ganhou o The Best da Fifa, ficaram ainda mais interessados”, disse o jornal AS, da Espanha

Vinicius Júnior participou de dois gols na virada do Real Madrid – Oli Scarff/AFP

Quais são as propostas sauditas para Vinicius Jr.?

Embora ainda não tenha sido formalizada uma proposta, o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita (PFI) planeja uma ofensiva na próxima janela de transferências do verão europeu. Estima-se que a oferta possa alcançar até 300 milhões de euros, um valor significativo que poderia fazer de Vinicius o jogador mais caro a ser transferido para o Oriente Médio.

Além do valor impressionante, o plano saudita inclui um salário tentador de 200 milhões de euros por temporada, livre de impostos, em um contrato de cinco anos. Essas condições colocariam Vinicius em um patamar inigualável de remuneração, tornando-o um dos atletas mais bem pagos do mundo.

Como está a atual situação contratual de Vinicius Jr. no Real Madrid?

O contrato de Vinicius Jr. com o Real Madrid é válido até 2027, com um salário anual de 17 milhões de euros líquidos. A renovação desse contrato é uma prioridade para o clube espanhol, que busca manter o brasileiro em longo prazo. Discussões sobre os termos contratuais estão em andamento, com uma segunda reunião agendada para os próximos dias.

Apesar da proposta saudita, Vinicius Jr. não tem pressa em tomar uma decisão. Sua vontade de permanecer no Real Madrid é clara, mas o potencial econômico da transferência para a Saudi Pro League apresenta um cenário tentador, que está sendo cuidadosamente avaliado por seus representantes.

Qual é a estratégia do Real Madrid para manter Vinicius Jr.?

Sabe-se que o Real Madrid trabalha nos bastidores para garantir a permanência de Vinicius. Além de melhorar a oferta salarial, o clube deve explorar incentivos e bônus atrelados ao desempenho, algo que já faz parte do contrato atual do jogador.

O clube considera Vinicius Jr. uma peça central no projeto de futuro da equipe. Sua contribuição tática e seu potencial de crescimento mantêm o Real Madrid otimista em relação a um acordo que satisfaça ambas as partes sem escalonar para uma disputa aberta com os sauditas.

O que o futuro reserva para Vinicius Jr.?

Com opções vantajosas em ambas as frentes, a decisão de Vinicius Jr. dependerá de como ele e sua equipe percebem seu futuro, tanto em termos pessoais quanto profissionais. O desfecho sobre o destino do brasileiro deverá ser acompanhado de perto por fãs e especialistas em futebol mundial.

Enquanto isso, o Real Madrid se prepara para suas próximas competições, já que a atuação de Vinicius pode ser crucial para o desempenho do clube. Os desafios incluídos em seus compromissos na LaLiga e na Champions League manterão o jogador no centro das atenções, enquanto as negociações se desenrolam nos bastidores.