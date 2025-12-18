A manhã deste sábado, 20, promete grandes emoções no St. James Park. O Newcastle recebe o Chelsea em um confronto decisivo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 9h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Análise e momento das equipes

O confronto é crucial para as aspirações de ambos os times na temporada. O Newcastle entra em campo pressionado para encontrar uma sequência mais regular de resultados.

Ocupando a 12ª colocação com 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas), a equipe de Eddie Howe aposta no fator casa, onde perdeu apenas dois jogos nesta edição, para se reaproximar do pelotão que briga por vagas europeias.

Do outro lado, o Chelsea vive um momento mais sólido e defende sua permanência no G4. O time londrino ocupa a 4ª posição com 28 pontos (8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas). C

omandados por Enzo Maresca, os Blues chegam embalados por bons resultados recentes e buscam quebrar um retrospecto negativo de quatro derrotas nas últimas cinco visitas ao estádio do Newcastle.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes chegam para o duelo com problemas significativos de lesão, afetando principalmente os setores defensivos.

O Newcastle enfrenta uma crise na zaga, com as ausências de Dan Burn, Sven Botman, Emil Krafth e Kieran Trippier, além do goleiro Nick Pope. Diante disso, a provável escalação dos Magpies é: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schär, Hall; Guimarães, Tonali, Miley; Elanga, Woltemade e Gordon.

No Chelsea, a lista de desfalques também é extensa. Estão fora Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo, Liam Delap e o brasileiro Estevão. A boa notícia é o retorno de Moises Caicedo após suspensão. A formação provável dos Blues deve ser: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Fernández; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro.

Onde assistir ao jogo

Este clássico da Premier League coloca à prova a força do St. James Park contra a eficiência do ataque londrino. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance de Newcastle x Chelsea, a partida terá transmissão exclusiva dos canais ESPN na TV fechada e também estará disponível através da plataforma de streaming Star+.