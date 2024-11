Mbappé revelou vontade de jogar no Milan

Kylian Mbappé, atualmente estrela do Real Madrid, sempre nutriu uma conexão significativa com o Milan desde a infância. Esta afinidade foi cultivada ao assistir aos jogos do clube italiano, e até hoje, Mbappé revelou que, se um dia for atuar na Itália, prefere jogar pelo Milan. Essa declaração alimenta os sonhos dos fãs rossoneri de vê-lo vestir a camisa do clube um dia.

“Você nunca sabe o que pode acontecer. Quando eu era criança, era um fã do Milan. Eu sempre disse que, se eu for para a Itália algum dia, vou jogar pelo Milan. Eu sempre assisto ao Campeonato Italiano, assisto a todos os jogos do Milan“, disse o jogador para a Sky Italia.

Mbappé Brilha no Real Madrid

Desde que se juntou ao Real Madrid, após sair do Paris Saint-Germain, Mbappé tem tido uma presença ainda questionável. Com oito gols e duas assistências em 14 jogos, ele se mostrou essencial para o elenco. As expectativas para que ele continue evoluindo, especialmente em partidas chave como o confronto com o Milan na Champions League, são altíssimas.

Quais São os Planos Futuros para Mbappé?

Mesmo após sua transferência para o Real Madrid, o sentimento de carinho por parte de Mbappé em relação ao Milan permanece. Isso alimenta especulações sobre uma possível futura ida à Serie A, onde poderia realizar seu sonho de infância de jogar pelo clube italiano. Os fãs na Itália continuam esperançosos para que isso aconteça algum dia.

Próximos Desafios do Real Madrid

O Real Madrid enfrentará uma série de jogos importantes, onde o desempenho de Mbappé será crucial. Após o embate contra o Milan, o time jogará contra o Osasuna na LALIGA e, em seguida, contra o Leganés. Estes jogos são fundamentais para a equipe madrilenha manter-se no topo das competições.

Osasuna (C) – 09/11, 10h (de Brasília) – LALIGA – Transmissão do Disney+ Leganés (F) – 24/11, 14h30 (de Brasília) – LALIGA – Transmissão do Disney+

Mbappé e o Futuro do Futebol na Europa

A trajetória de Mbappé mostra que seu nome está sempre associado a grandes movimentos no futebol europeu. Sua promessa de um dia jogar pelo Milan deixa aberta a possibilidade de um impacto considerável no esporte, seja ainda no auge ou nos momentos finais de sua carreira. Enquanto isso, ele segue como ícone no Real Madrid, sendo uma peça crucial no cenário mundial do futebol.