A disputa pelo posto de melhor jogador do mundo tem apenas dois concorrentes reais, e ambos atuam no futebol alemão. A avaliação é do ex-jogador Lothar Matthäus, capitão do tricampeonato mundial da Alemanha em 1990 e vencedor da premiação naquele mesmo ano.

“Para mim, só há dois candidatos à Bola de Ouro e eles jogam no mesmo time”, afirmou Matthäus, em declaração à agência alemã Deutschen Presse-Agentur (DPA). O ídolo alemão, de breve e inusitada passagem como técnico pelo Athletico-PR, destacou que Harry Kane e Michael Olise, companheiros no Bayern de Munique, construíram temporadas superiores aos demais concorrentes entre agosto de 2025 e julho de 2026.

Gols de Harry Kane e assistências de Michael Olise

O centroavante inglês sustentou sua candidatura com estatísticas expressivas no setor ofensivo. Pelo time bávaro, o camisa 9 balançou as redes 61 vezes em 51 apresentações, garantiu o troféu da Bundesliga e conquistou a Chuteira de Ouro europeia com 36 gols marcados no campeonato nacional, além do título da Copa da Alemanha. Na Copa do Mundo, Kane anotou seis gols e liderou a seleção inglesa na campanha até o terceiro lugar.

Por outro lado, o meia-atacante francês se destacou pelo volume de assistências e presença ofensiva. Ao longo de 52 jogos na temporada pelo Bayern, Olise marcou 21 gols e deu 26 passes diretos para tentos de seus companheiros. Pela seleção francesa no Mundial, o atleta alcançou a marca de sete assistências ao longo do torneio, igualando o recorde estabelecido por Pelé na edição de 1970.

Local e data da Bola de Ouro 2026

A cerimônia oficial da Bola de Ouro será realizada na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, em Londres. Pela primeira vez em décadas, a celebração organizada pela revista France Football troca Paris pela capital da Inglaterra em homenagem aos 70 anos do evento, reverenciando a memória do ponta inglês Stanley Matthews, primeiro ganhador do troféu em 1956.

Além da dupla do Bayern, concorrem como fortes candidatos à Bola de Ouro: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Rodri (Barcelona) e Lionel Messi (Inter Miami).