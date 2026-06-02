O Olympique de Marselha, um dos clubes mais tradicionais do futebol francês, está sob forte escrutínio da Uefa e pode ser impedido de participar da próxima edição da Liga Europa. A situação financeira do clube, que acumulou cerca de 157 milhões de euros em prejuízos nos últimos três anos, é o principal motivo da apreensão. A notícia foi inicialmente divulgada pelo jornal L’Équipe.

Em 2022, o Marseille havia estabelecido um acordo de regularização, após enfrentar dificuldades em cumprir as regras de sustentabilidade financeira. Naquela ocasião, o clube foi multado em 2 milhões de euros, dos quais apenas 300 mil euros foram pagos imediatamente, com o restante suspenso.

A condição para a suspensão era que o clube reequilibrasse suas contas, limitando o déficit a 60 milhões de euros em três temporadas e com uma contribuição de Frank McCourt de pelo menos 55 milhões de euros. Contudo, os balanços mais recentes revelam uma deterioração significativa da situação financeira do clube.

O déficit do clube passou de 12,7 milhões de euros negativos na temporada 2022/23 para 39,1 milhões de euros em 2023/24, e atingiu alarmantes 105 milhões de euros na temporada 2024/25. A soma dessas perdas, totalizando aproximadamente 157 milhões de euros, excede em muito o limite acordado com a Uefa, colocando o clube em uma posição vulnerável.

Sanções Possíveis e Defesa do Marseille

A diretoria do Marseille argumenta que a crise nos direitos de transmissão do futebol francês é a principal causa da deterioração financeira e planeja usar essa justificativa nas discussões. No entanto, não há garantia de que o argumento será aceito. A comissão de controle financeiro da Uefa, que avaliou a situação nesta terça-feira, 2, considera diversas sanções, que podem incluir multas adicionais, restrições operacionais (como limitações no elenco ou no mercado de transferências) e, no cenário mais grave, a exclusão das competições continentais.

Além da avaliação da Uefa, o Olympique também tem uma reunião agendada com a DNCG, o órgão de controle financeiro dos clubes franceses, para 18 de junho. Neste encontro, poderão ser discutidas medidas adicionais como limitações na folha salarial e restrições no mercado de transferências, o que impactaria significativamente o planejamento do clube para a temporada.