Manchester United anuncia demissão de Erik Ten Hag

O Manchester United anunciou a saída de Erik ten Hag do cargo de treinador, nesta segunda-feira, 28. A decisão veio após a derrota por 2 a 1 para o West Ham, que deixou o time na 14ª posição do Campeonato Inglês.

Ten Hag assinou com o clube em abril de 2022 e enfrentava dificuldades desde o encerramento da temporada anterior. Apesar do desempenho inconsistente na última liga, o treinador garantiu o título da FA Cup de 2023/24, que estendeu seu contrato até 2026.

No entanto, sua continuidade foi comprometida pelo desempenho aquém das expectativas. Até o momento, eram quatro vitórias, seis empates e seis derrotas nesta temporada.

Ruud van Nistelrooy Assume Temporariamente

Com a saída do treinador, Ruud van Nistelrooy foi nomeado técnico interino do Manchester United. Ídolo da torcida e ex-atacante do clube, ele assumirá a liderança juntamente com os atuais auxiliares, buscando estabilizar a equipe enquanto o clube encontra um novo treinador permanente.

Retrospectiva de Erik ten Hag no United

Durante sua passagem, Erik ten Hag dirigiu o Manchester United em 128 jogos, acumulando 70 vitórias, 23 empates e 35 derrotas, com um aproveitamento de 54,69%. Além da FA Cup, ele também venceu a Copa da Liga Inglesa 2022/23.

O clube agora encara uma sequência de jogos cruciais sob a nova liderança interina, incluindo partidas contra o Leicester City na Copa da Liga Inglesa, Chelsea na Premier League e PAOK na Europa League. Esses confrontos serão determinantes para medir a reação do time à nova gestão e seu impacto nas diferentes competições.