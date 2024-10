Manchester City quer brasileiro para o time de Pep Guardiola

O Manchester City, campeão atual da Premier League, pode estar prestes a anunciar um reforço impactante a pedido do técnico Pep Guardiola. Com seu contrato perto do término, Guardiola tem demonstrado interesse em adicionar mais um talento brasileiro aos ‘Citizens’. Esta possível contratação faz parte de uma estratégia para extensão do seu vínculo com o clube inglês e busca por mais troféus nas competições europeias.

O elenco do City já conta com os brasileiros Ederson e Savinho, que são figuras chave na equipe. No entanto, a chegada de um novo craque brasileiro está nos planos, refletindo a preferência de Guardiola por um elenco diversificado e talentoso.

Quem é o craque brasileiro na mira de Guardiola?

Rodrygo, do Real Madrid, sempre foi um jogador desejado por Guardiola, mas as negociações com o clube espanhol são complicadas. Portanto, Raphinha, atualmente no Barcelona, destacou-se como uma opção mais viável. Na última temporada, Raphinha brilhou com atuações marcantes, incluindo um hat-trick contra o Bayern e um golaço no clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Desafios da negociação

A possível transferência de Raphinha para o Manchester City não será simples. O clube poderá precisar investir cerca de 100 milhões de euros. Este valor, apesar de alto, pode ser viável devido à situação financeira do Barcelona. Em recuperação, o Barcelona enfrenta desafios econômicos que podem facilitar a negociação. Além disso, convencer o técnico Hansi Flick a liberar Raphinha será complicado, dado o excelente momento do jogador, que não pretende sair do clube.

Como o Manchester City pode atrair Raphinha?

A situação financeira do Barcelona segue sendo um fator decisivo. Apesar de estar se reerguendo, o clube enfrenta incertezas que poderiam levar à liberação de Raphinha. Para o Manchester City, sua contratação seria vital para os planos de Guardiola. A persuasão deverá incluir propostas financeiras atrativas, promessas de títulos, visibilidade global e a chance de integrar uma equipe que busca dominar as competições internacionais de futebol.

Futuro de Guardiola no Manchester City

O Manchester City está determinado em atender aos pedidos de Guardiola para garantir sua continuidade no clube. Com seu contrato próximo do fim, o técnico espanhol é essencial para o sucesso contínuo da equipe. A extensão de seu contrato poderá depender diretamente do comprometimento do clube em suprir suas demandas no mercado de transferências, solidificando ainda mais a relação de confiança entre clube, treinador e jogadores.