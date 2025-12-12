Neste sábado (13), o Estádio Mallorca Son Moix será palco de um confronto decisivo pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O Mallorca recebe o Elche às 12h15 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Enquanto os anfitriões lutam para se distanciar da zona de perigo, os visitantes buscam consolidar sua posição na primeira metade da tabela e sonhar com voos mais altos.

Análise da partida e expectativas

O duelo no Son Moix apresenta dois times em momentos opostos. O Mallorca entra em campo pressionado, precisando desesperadamente da vitória para respirar na luta contra o rebaixamento. Além da situação na tabela, a equipe tenta quebrar um tabu: não vence o Elche há sete jogos em La Liga.

Por outro lado, o Elche chega motivado após uma vitória convincente sobre o Girona por 3 a 0. A equipe busca os três pontos fora de casa para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Mallorca pressionado pela tabela

A situação do Mallorca na competição exige atenção imediata. Ocupando a 17ª colocação com apenas 14 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A campanha reflete a dificuldade em manter a consistência: são 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas.

Jogando em casa, a equipe precisa urgentemente somar pontos para ganhar fôlego. O retrospecto recente mostra oscilações que impediram uma ascensão segura na tabela. O apoio da torcida será fundamental para tentar reverter o cenário adverso.

Elche mira a parte de cima

O Elche chega para o confronto em uma situação mais confortável, ocupando a 9ª posição com 19 pontos. Com uma campanha sólida de meio de tabela (4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas), o time tem se mostrado um adversário difícil de ser batido.

Para os visitantes, uma vitória significaria a manutenção da boa fase e a possibilidade de se aproximar do pelotão de frente de La Liga. A estratégia deve passar por explorar a ansiedade do adversário para sair com um resultado positivo.

Prováveis escalações e desfalques

Para o Mallorca, a expectativa é que a base da equipe seja mantida. O atacante Vedat Muriqi, artilheiro do time na competição com oito gols, é a principal esperança ofensiva. O goleiro Leo Román é desfalque certo por lesão.

Provável escalação do Mallorca: Lucas Bergström; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Sergi Darder; Antonio Sánchez, Jan Virgili, Mateo Joseph; Vedat Muriqi.