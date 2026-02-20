O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, evitou se posicionar sobre o caso de racismo denunciado pelo atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante uma partida da Liga dos Campeões nesta semana. Questionado sobre o assunto durante uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 20, o comandante espanhol optou por não se aprofundar no ocorrido.
“A semana foi marcada pelo que aconteceu no jogo entre Benfica e Real Madrid com Vinicius Júnior. Você viu o que aconteceu? Isso já foi um tema em algum grupo com o qual você trabalhou? E qual é o seu olhar sobre isso?”, perguntou a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports.
Após longa pausa, Luis Enrique respondeu: “O que posso dizer sobre esse assunto é nada importante”.
A reação do atual campeão da Champions foi completamente oposta a de outro técnico espanhol, Pep Guardiola, do Manchester City, que pôs o dedo na ferida ao apontar a necessidade de melhorar o ensino nas escolas para acabar com comportamentos discriminatórios.
“Não é a cor da pele que faz de nós melhores. Ainda assim temos muito trabalho para fazer. O racismo está em todo o lado. O racismo não é uma questão da cor da pele, é sobre comportamentos. As escolas são os lugares ideais para mudar comportamentos. Paguem mais aos professores. Não aos jogadores. Aliás, os professores e os médicos devem ser os profissionais mais bem pagos da sociedade, de longe. Não os treinadores e jogadores”, explicou Guardiola.
Outro técnico a se manifestar sobre o caso foi Vincent Kompany, do Bayern de Munique, que saiu em defesa do brasileiro dizendo que forma como Vini Jr reagiu demonstra uma clara evidência de que o caso deve ser levado a sério.