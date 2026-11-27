Às vésperas da partida do Paris Saint-Germain contra o Lorient pela Ligue 1, o técnico Luis Enrique avaliou a postura do clube para o próximo período de contratações. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 27, no centro de treinamento da equipe, o comandante espanhol comentou sobre a possibilidade do clube entrar no mercado.

O discurso de Luis Enrique na coletiva contradiz o que o próprio técnico disse na última semana, quando analisou as possibilidade do PSG contratar novos atletas após lesões de Kvaratskhelia e Doué. Antes, o espanhol afirmou que a equipe não iria “contratar um jogador para seis meses”.

Qual é a postura do treinador sobre a janela de janeiro?

Agora, ao ser questionado sobre contratações no período de inverno europeu, Luis Enrique adotou um tom realista a respeito das janelas de meio de temporada. O treinador afirmou que a diretoria e a comissão técnica monitoram oportunidades, mas reconhecem a complexidade do momento.

“Seguimos abertos a melhorar nossa equipe, mas não é fácil”, declarou o treinador durante a entrevista nesta sexta-feira.

Como chega a equipe para a sequência da temporada?

A pauta sobre eventuais reforços surge em meio ao desgaste físico do grupo e após o empate em 2 a 2 contra a Roma pela Champions League. O PSG volta as atenções ao campeonato nacional diante do Lorient, com a meta de somar três pontos e sustentar a liderança da competição francesa.