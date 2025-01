Liverpool estuda mandar jogo da Premier League no Brasil

O presidente do Liverpool, Tom Werner, revelou ter o desejo de levar jogos da equipe para fora da Inglaterra. Em entrevista ao jornal Financial Times, o empresário americano incluiu o Rio de Janeiro entre os prováveis destinos ao lado de cidades como Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio e Riade. A movimentação visaria globalizar ainda mais a Premier League, hoje a principal liga nacional do mundo.

“Estamos determinados que, em um dia, um jogo da Premier League seja disputado em Nova Iorque. Tenho até a ideia maluca de que haveria um dia em que jogaríamos um jogo em Tóquio, um jogo algumas horas depois em Los Angeles, uma partida no Rio de Janeiro, e depois em Riade, fazendo com que seja uma espécie de dia em que o futebol e a Premier League sejam celebrados”, explicou o cartola dos Reds.

Werner assumiu a direção do clube em 2010 quando comprou a equipe, hoje pertencente a FGS (Fenway Sports Group). Em 2022, o também presidente da franquia de beisebol Boston Red Sox admitiu ter a intenção de vender as ações da agremiação em um futuro próximo.

A Fifa ainda avalia a possibilidade de permitir que partidas de competições nacionais sejam disputadas fora de seus países de origem. Recentemente, a Supercopa da Espanha vencida pelo Barcelona diante do Real Madrid foi disputada em Riade, na Arábia Saudita.

