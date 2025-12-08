O Liverpool não relacionou Mohamed Salah para a partida contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, 9, na Itália, pela fase de liga da Champions League. De acordo com informações da Espn, a decisão partiu da cúpula do clube após a entrevista concedida pelo atacante no último sábado, 7, quando fez críticas públicas à diretoria e ao técnico Arne Slot.

Ainda não há definição sobre a participação do egípcio no confronto diante do Brighton, no fim de semana, pela Premier League. Esse pode ser seu último jogo antes da convocação para a Copa Africana de Nações.

Depois do empate em 3 a 3 com o Leeds United, no sábado, Salah rasgou o verbo por ter permanecido no banco. Porém, nesta segunda-feira, 8, chegou a treinar normalmente com o elenco, mas, posteriormente, foi comunicado de que não viajaria para a Itália.

Nesta segunda-feira, o jornal The Times informou que o clube respaldou o treinador e cogita negociar o principal ídolo da equipe já em janeiro. Salah tem propostas do futebol saudita.

Salah tem desempenho irregular na temporada, com apenas cinco gols em 19 jogos, mas considera que Slot lhe deu tempo suficiente para se recuperar da má fase antes de mandá-lo ao banco. Na temporada anterior, ele fez incríveis 34 gols e 24 assistências em 52 jogos.

Atual campeão, o Liverpool é apenas o 9º colocado da Premier League, com 23 pontos, dez a menos que o líder Arsenal. Na fase de liga da Champions League, os Reds estão em 13º.

O que Salah disse

“Não consigo acreditar nisso, estou muito decepcionado. Dei muito ao Liverpool, todo mundo viu, especialmente na temporada passada. Não entendo por que estou no banco, sinto que o clube está me jogando para debaixo do ônibus”, desabafou Salah, na zona mista de Elland Road, casa do Leeds.

