A atmosfera de decisão toma conta da Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy), na França, nesta quinta-feira, 19. O Lille recebe o Estrela Vermelha pelo jogo de ida dos playoffs da fase eliminatória da Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam sobreviver no torneio continental.

Valendo vaga nas oitavas de final

É importante destacar que este confronto não é válido pelas oitavas de final diretas, mas sim pelos playoffs da fase eliminatória. Sob o novo formato da competição, as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª posição disputam esta etapa em jogos de ida e volta. O vencedor do duelo avançará para as oitavas, onde enfrentará um dos oito melhores classificados que garantiram vaga direta.

O cenário é de equilíbrio: o Lille encerrou a primeira fase na 18ª colocação, com 12 pontos, enquanto o Estrela Vermelha ficou em 15º, somando 14 pontos. A partida de volta está marcada para a semana seguinte, dia 26 de fevereiro, em Belgrado.

Lille aposta no fator casa

Jogando diante de sua torcida, o time francês entra em campo pressionado para construir uma vantagem. A campanha do Lille na fase anterior foi marcada pela oscilação: quatro vitórias e quatro derrotas, sem nenhum empate. Essa estatística de “tudo ou nada” reflete uma equipe ofensiva, mas que cede espaços. Para seguir sonhando com o título, os franceses precisam se impor tecnicamente na Decathlon Arena antes de enfrentar a pressão na Sérvia.

Estrela Vermelha tenta surpreender

Do outro lado, o tradicional Estrela Vermelha chega à França com uma campanha ligeiramente mais sólida na fase de liga, acumulando quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe visitante deve adotar uma postura cautelosa, explorando contra-ataques e tentando levar a decisão aberta para seus domínios, no famoso estádio Marakana.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão confirmada pela CazéTV (via YouTube e plataformas digitais), além da Band na TV aberta, detentora dos direitos da competição. O confronto promete ser intenso, opondo a necessidade de vitória dos mandantes contra a consistência tática dos visitantes.