Nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a Merkur Arena, em Graz, será o cenário de um duelo decisivo pela sexta rodada da Liga Europa. O Sturm Graz recebe o Estrela Vermelha em uma partida que pode definir o futuro de ambas as equipes no torneio continental. Com a fase de liga entrando em sua reta final, o confronto ganha ares de dramaticidade na disputa por uma vaga nos mata-matas.

Situação na tabela de classificação

O jogo é um confronto direto pela sobrevivência e acesso aos playoffs. O Sturm Graz, atualmente na 28ª posição com quatro pontos, entra em campo pressionado. Para os austríacos, vencer é obrigação: qualquer outro resultado pode decretar a eliminação virtual, distanciando o clube do grupo dos 24 primeiros que avançam de fase.

Do outro lado, o Estrela Vermelha ocupa o 22º lugar com sete pontos. Embora esteja momentaneamente na zona de classificação, a situação dos sérvios é delicada. Uma derrota na Áustria pode custar a vaga no G-24, dependendo da combinação de resultados da rodada. A equipe busca, no mínimo, um empate para sustentar sua posição e seguir viva na competição.

Prováveis escalações e desfalques

Para esta “final” antecipada, ambos os treinadores devem escalar força máxima, embora tenham de lidar com baixas significativas no departamento médico. O time da casa não contará com o zagueiro Dimitri Lavalée, que segue em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado. Já os visitantes não terão o ponta Shavy Babicka, desfalque confirmado devido a uma fratura na fíbula.

Provável escalação do Sturm Graz: Vitezslav Jaroš; Max Johnston, David Affengruber, Gregory Wüthrich e Amadou Danté; Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat e Alexander Prass; Otar Kiteishvili; William Bøving e Mika Biereth. Técnico: Christian Ilzer.

Provável escalação do Estrela Vermelha: Omri Glazer; Srđan Mijailović, Nasser Djiga, Uroš Spajić e Milan Rodić; Guélor Kanga e Marko Stamenic; Osman Bukari, Hwang In-beom e Mirko Ivanić; Cherif Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.

Onde assistir e horário

A expectativa é de um jogo tenso, com o Sturm Graz forçado a se expor em busca do resultado e o Estrela Vermelha tentando explorar os contra-ataques. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília). A transmissão internacional está confirmada pela Sky Sport (para a região da Europa Central). No Brasil, os torcedores devem consultar a grade de programação das plataformas de streaming e canais fechados detentores dos direitos da Liga Europa (como ESPN/Disney+) para confirmar a exibição.