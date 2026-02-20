Neste sábado, 21, o Lens recebe o Monaco no Stade Bollaert-Delelis, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, marcado para as 13h (de Brasília), coloca frente a frente o atual líder da competição e uma equipe tradicional que busca estabilidade na tabela.

O duelo é decisivo para as pretensões de ambos os clubes na reta final da temporada 2025/26. Enquanto os donos da casa vivem uma fase iluminada e tentam sustentar a vantagem sobre o Paris Saint-Germain, os visitantes lutam para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Líder Lens busca consolidar a ponta

A campanha do Lens é a grande sensação da temporada na França. Com 52 pontos conquistados, fruto de 17 vitórias, um empate e apenas quatro derrotas, a equipe assumiu a liderança e se colocou como uma candidata real ao título. O momento é de confiança: o time venceu quatro dos seus últimos cinco compromissos, demonstrando solidez defensiva e eficiência no ataque.

Jogando em casa, no caldeirão do Bollaert-Delelis, o Lens espera aproveitar o apoio da torcida para somar mais três pontos e manter a pressão sobre os rivais diretos na briga pela taça.

Monaco tenta recuperação na tabela

Do outro lado, o Monaco vive uma realidade de oscilação. Ocupando a 8ª colocação com 31 pontos, a equipe do principado tem alternado bons e maus momentos, somando nove vitórias, nove derrotas e quatro empates até aqui. A falta de regularidade tem impedido o clube de se fixar no pelotão de frente.

Para o Monaco, vencer o líder fora de casa seria o cenário ideal para virar a chave na competição. Um triunfo não apenas melhoraria a posição na tabela, mas também serviria como injeção de ânimo para o elenco na busca por uma vaga na Liga Europa ou Conference League.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o confronto ao vivo através da CazéTV, disponível no YouTube, Twitch e Samsung TV Plus. Internacionalmente, a partida também conta com transmissão pelo serviço de streaming Ligue 1+ e canais parceiros da beIN Sports.