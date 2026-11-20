O Troyes venceu o Le Havre de virada por 3 a 1 nesta sexta-feira, 20, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês de 2026/27. Após sair atrás no placar nos minutos iniciais, a equipe contou com o faro de gol de Antoine Mille, que balançou as redes duas vezes, e um pênalti convertido por Renaud Ripart nos acréscimos para garantir o triunfo. O resultado afunda ainda mais o adversário, que ainda não venceu pela competição.
A postura tática do Troyes, armado no 4-1-4-1 pelo técnico Stéphane Dumont, focou na agressividade ofensiva. Mesmo com menor posse de bola (46% contra 54%), a equipe da casa finalizou 19 vezes na partida, contra apenas sete do oponente. No entanto, foi o Le Havre quem abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, com gol de Josh Maja. A resposta veio aos 19, quando Kandet Diawara deu a assistência para Antoine Mille deixar tudo igual.
No segundo tempo, o Troyes manteve o ímpeto e conseguiu a virada aos 24 minutos. Anis Ouzenadji serviu Mille, que marcou o seu segundo gol no jogo e colocou o seu time em vantagem. A reta final do confronto foi marcada por intervenções da arbitragem de vídeo. Aos 43 minutos, o VAR revisou um lance que terminou com o cartão alterado e a expulsão com vermelho direto de Enzo Koffi, deixando o Le Havre com um jogador a menos. Já nos acréscimos, o VAR voltou a atuar para confirmar um pênalti a favor do Troyes. Renaud Ripart, que havia entrado no lugar de Jérémy Le Douaron, foi para a cobrança e converteu, fechando o placar.
Com o resultado, o Troyes chega a 11 pontos e ocupa a 13ª colocação. Já o Le Havre permanece em último, ainda sem vitórias, com apenas dois pontos. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 28, pelo Campeonato Francês. O Troyes visita o Nice, enquanto o Le Havre enfrenta o Strasbourg.