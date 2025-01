Lautaro supera Adriano na Inter de Milão

A Inter de Milão, um dos clubes mais tradicionais da Europa, possui uma rica história na Liga dos Campeões da UEFA. Ao longo dos anos, diversos jogadores deixaram sua marca ao se destacarem na artilharia do time na competição. Figuras como Lautaro Martínez e Adriano estão entre os maiores goleadores do clube nerazzurri na disputa europeia.

Publicidade

Lautaro Martínez vem se consolidando como uma das principais referências de ataque da Inter nos últimos anos. Depois de alcançar um hat-trick em uma partida recente contra o Monaco, o argentino aumentou seus números na Champions, destacando-se ainda mais entre os artilheiros do time italiano.

Lautaro foi o grande nome do jogo. Fonte: @inter



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Quem são os principais artilheiros da Inter de Milão na Champions?

Lautaro Martínez: Com 17 gols, Lautaro lidera o ranking de artilheiros da Inter na competição. Recentemente, ele adicionou mais um capítulo a essa história ao marcar no confronto contra o Monaco.

Com 17 gols, Lautaro lidera o ranking de artilheiros da Inter na competição. Recentemente, ele adicionou mais um capítulo a essa história ao marcar no confronto contra o Monaco. Adriano: Conhecido como o ‘Imperador’, o brasileiro somou 14 gols em suas participações na Liga dos Campeões pela Inter.

Conhecido como o ‘Imperador’, o brasileiro somou 14 gols em suas participações na Liga dos Campeões pela Inter. Julio Cruz: Completando a lista dos três melhores, Julio Cruz balançou as redes 13 vezes na competição europeia.

Completando a lista dos três melhores, Julio Cruz balançou as redes 13 vezes na competição europeia. Hernán Crespo: O também argentino marcou 11 gols durante sua passagem pelo clube de Milão.

O também argentino marcou 11 gols durante sua passagem pelo clube de Milão. Samuel Eto’o: O camaronês contribuiu com 10 gols, sendo um dos destaques no ataque da Inter em suas temporadas.

Qual o impacto de Lautaro Martínez na temporada 2024/25?

Lautaro Martínez, além de seu excelente desempenho individual, desempenha um papel crucial na liderança da equipe. Na temporada 2024/25, o argentino já soma 15 gols e três assistências em 30 partidas, o que demonstra sua consistência e importância no time comandado por Simone Inzaghi. O capitão nerazzurri não só alcançou, mas superou seus rivais internos, como Marcus Thuram, na corrida pela artilharia da temporada.

Publicidade

A importância de Lautaro se reflete também em suas declarações, onde ele frequentemente dedica seus prêmios de melhor em campo à família, evidenciando um perfil centrado e motivado, essencial para o atual momento do clube.

O progresso da Inter de Milão na Champions League 2024/25

Na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2024/25, a Inter de Milão garantiu sua classificação direta para as oitavas de final. Com 19 pontos, a equipe terminou entre as quatro melhores, assegurando sua posição no seleto grupo dos times que seguem na briga pelo título europeu.

Nos playoffs, o clube aguardará o desfecho dos confrontos entre Juventus, Feyenoord, PSV e Milan para conhecer seu adversário na próxima fase. Escolhas estratégicas serão fundamentais para que a Inter siga avançando na competição, contando com a liderança e o poder de decisão de Lautaro Martínez em campo.

Publicidade

Desempenho de Lautaro Martínez na carreira pela Inter de Milão

Lautaro Martínez está em sua sétima temporada com a Inter de Milão, consolidando-se como um dos principais jogadores na história recente do clube. Ao longo de 312 jogos, ele marcou 144 gols e forneceu 33 assistências, números que falam por si só sobre sua contribuição ao time. Aos 27 anos, seu status como capitão ilustra a confiança que a equipe e a torcida depositam nele, reafirmando sua importância tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Com um futuro promissor pela frente, Lautaro continua sendo a esperança da Inter de Milão em suas ambições de sucesso europeu e nacional, desafiando continuamente os recordes e procurando levar o clube a novas conquistas.