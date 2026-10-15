O atacante Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, teve diagnosticada uma contratura muscular na coxa esquerda nesta quinta-feira, 15, e deve ficar entre três e seis semanas afastado dos gramados.

O problema físico ocorreu após o confronto diante do Club Brugge pela Liga dos Campeões, partida na qual o centroavante argentino marcou dois gols na derrota por 4 a 3.

A comissão técnica aguardará a evolução do quadro clínico para reavaliar os prazos de reabilitação.

Com o período de inatividade projetado, o camisa 10 será baixa confirmada para o clássico diante do Milan, agendado para o dia 31 de outubro, pela Serie A italiana. A expectativa é que o capitão retorne apenas depois da Data Fifa de novembro.