Las Palmas x Barcelona: onde assistir ao jogo por LaLiga

Las Palmas e Barcelona se enfrentam neste sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 17h00 (horário de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Estadio de Gran Canaria, em Las Palmas. Este confronto promete ser um dos mais emocionantes da rodada, com o Barcelona buscando consolidar sua liderança e o Las Palmas lutando para escapar da zona de rebaixamento.

O Las Palmas enfrenta um momento desafiador na temporada. A equipe não vence desde dezembro do ano passado e, nos últimos sete jogos, acumulou seis derrotas. Curiosamente, uma das poucas vitórias do time na LaLiga foi justamente contra o Barcelona, no primeiro turno, o que pode servir de motivação para a equipe da casa.

Barcelona: líder em ascensão

O Barcelona chega ao confronto como o novo líder do Campeonato Espanhol, após uma vitória convincente sobre o Rayo Vallecano na rodada anterior. Com 51 pontos, a equipe catalã acumula quatro vitórias consecutivas na competição e está invicta há 12 jogos em todas as competições. A última derrota do Barcelona foi em dezembro, contra o Atlético de Madrid.

A equipe comandada por Hansi Flick conta com um elenco talentoso e bem entrosado. A provável escalação inclui jogadores de destaque como Pedri, De Jong e Lewandowski, que têm sido fundamentais para o sucesso do time nesta temporada.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o confronto entre Las Palmas e Barcelona são altas. O Las Palmas, apesar de estar em uma posição desconfortável na tabela, já mostrou que pode surpreender, especialmente jogando em casa. Por outro lado, o Barcelona busca manter sua sequência de vitórias e continuar no topo da tabela.

O técnico do Las Palmas, Diego Martínez, deve apostar em uma formação que privilegie a defesa, tentando explorar os contra-ataques. Já o Barcelona, com seu estilo de jogo ofensivo, buscará pressionar desde o início para garantir os três pontos.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Las Palmas e Barcelona pela ESPN e Disney, que farão a transmissão ao vivo. Além disso, o 365Scores oferecerá cobertura em tempo real, disponibilizando informações sobre onde assistir aos jogos na TV e atualizações minuto a minuto.

Ficha Técnica

Data: 22/02/2025

Horário: 17h00 (de Brasília)

Local: Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

Provável escalação do Las Palmas: Cillessen , Mármol , Juan Herzog , Suarez e Viti ; Bajcetic , Muñoz , Moleiro , Loiodice e Fuster ; McBurnie

, , , e ; , , , e ; Técnico do Las Palmas: Diego Martínez

Provável escalação do Barcelona: Szcezsny, Baldé, Inigo Martínez, Cubarsí e Fort; Pedri , De Jong e Gavi; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal

Pedri Jong Lewandowski Técnico do Barcelona: Hansi Flick

Este confronto promete ser um espetáculo para os amantes do futebol, com duas equipes em busca de objetivos distintos na temporada. Acompanhar o desenrolar deste jogo pode trazer surpresas e momentos de grande emoção.