LaLiga rejeita nova garantia do Barcelona para manter Dani Olmo

O Barcelona se encontra em uma situação complicada em relação a dois de seus jogadores, Dani Olmo e Pau Victor, que não poderão jogar na segunda metade da temporada. As entidades máximas do futebol espanhol confirmaram a negativa ao mais recente pedido do clube para estender os prazos de inscrição. Este cenário agrava ainda mais um planejamento já afetado pelas restrições de teto salarial impostas pela LaLiga.

Publicidade

Dani Olmo, que veio do RB Leipzig, foi uma aquisição significativa para o time. Com um contrato de seis anos selado em agosto do ano anterior e um investimento de aproximadamente 55 milhões de euros, ele foi projetado como peça central. Pau Victor, por sua vez, se juntou à equipe em julho. Ambos foram inscritos apenas para a primeira metade da temporada, o que agora os impede de participar dos futuros confrontos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Motivo da Rejeição do Pedido de Inscrição

O pedido do Barcelona foi negado pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e pela LaLiga devido à violação das restrições salariais, não havendo justificativa para uma exceção. A decisão veio após análise cuidadosa dos órgãos competentes, que consistentemente não aceitaram as apelações do clube catalão nos tribunais.

Reação do Barcelona Diante da Situação

A série de decisões judiciais contra o Barcelona tem intensificado as dificuldades administrativas do clube. Observadores mencionam que o clube pretende formalizar uma queixa ao governo espanhol através do Tribunal Administrativo de Esportes na esperança de uma revisão. No entanto, o Barcelona ainda não se pronunciou publicamente, sinalizando alguma expectativa por um recurso viável.

Impacto no Desempenho da Equipe

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, sublinhou a relevância de Dani Olmo e Pau Victor para o elenco. Olmo, que teve papel decisivo na vitória da Espanha na Eurocopa, é visto como um componente vital para esta temporada. Ainda que adversidades existam, Flick afirmou que a situação não afetou o desempenho da equipe, como demonstrado na vitória recente sobre o Barbastro pela Copa do Rei.

Publicidade

Com o andamento da Liga, tanto os torcedores quanto o clube aguardam uma solução que permita a reintegração dos atletas. O Barcelona, atualmente ocupando a terceira posição no Campeonato Espanhol, continua a batalhar pelo primeiro lugar, enfrentando estes complexos desafios administrativos e financeiros.