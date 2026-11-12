O atacante Harry Kane alcança, nesta quinta-feira, 12, uma marca histórica pela seleção inglesa. Semanas após receber a Bola de Ouro de 2026, o centroavante entra em campo contra a Croácia pela Liga das Nações, no Estádio de Wembley, para se isolar como o atleta com mais partidas na história da equipe nacional.

Superação da marca de Peter Shilton

De acordo com confirmação do técnico Thomas Tuchel, Kane começa entre os titulares diante da Croácia para disputar seu 126º jogo oficial. Com a presença confirmada, o atacante deixa para trás o lendário ex-goleiro Peter Shilton, com quem dividia a marca anterior de 125 exibições com a camisa da equipe nacional.

Homenagem com a Bola de Ouro em Londres

Antes do apito inicial em Wembley, o capitão apresenta aos torcedores ingleses o troféu da Bola de Ouro conquistado recentemente. A homenagem celebra a fase de destaque do centroavante pelo Bayern de Munique e pelas competições internacionais, estabelecendo uma das fases mais vitoriosas de sua trajetória esportiva.

Na disputa deste ano, Kane desbancou os craques Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona, que ficaram respectivamente na segunda e terceira posição da votação. O inglês conquistou os três títulos nacionais pelo Bayern na temporada, chegou às semifinais da Copa do Mundo com a seleção e marcou

73 gols em 65 partidas.