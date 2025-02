João Félix sinaliza vontade de seguir no Milan

João Félix expressou publicamente sua vontade de permanecer no Milan, após seu desempenho marcante em um curto espaço de tempo. Em coletiva de imprensa, o jogador português destacou a satisfação de integrar a equipe milanesa, especialmente depois de uma semana positiva com importantes vitórias. Félix marcou seu primeiro gol pelo time na vitória sobre a Roma nas quartas de final da Copa da Itália, o que rapidamente ganhou a simpatia dos torcedores.

Atualmente, Félix encontra-se emprestado ao Milan pelo Chelsea até junho, mas ele já demonstrou interesse em transformar essa passagem temporária em algo definitivo. “Estou me sentindo bem, mas, como sabemos, no futebol, as coisas podem mudar de um dia para outro,” comentou o atacante, assinalando que estaria disposto a ficar no Milan se houvesse essa possibilidade.

Quais os desafios de João Félix antes de chegar ao Milan

A trajetória recente de João Félix antes do Milan foi marcada por dificuldades em encontrar um espaço consistente nas equipes por onde passou. Revelado pelo Benfica, Félix chegou ao Chelsea vindo do Atlético de Madrid em um negócio expressivo no valor de 46 milhões de libras. No entanto, durante sua segunda passagem pelo clube inglês, o jogador encontrou escassas oportunidades de jogo.

No Atlético de Madrid, com quem assinou inicialmente, Félix enfrentou desafios com o técnico Diego Simeone, culminando em um empréstimo ao Chelsea na segunda metade da temporada 2022-23. Posteriormente, no ano seguinte, o atacante foi emprestado ao Barcelona, experiência que também não resultou em continuidade no time principal.

Por que o Milan foi a escolha de Félix

Durante sua apresentação ao lado de Zlatan Ibrahimovic, membro do conselho do Milan e referência no futebol, Félix revelou que o Milan tinha sido sua escolha preferencial, mesmo diante do interesse da Internazionale. Ele ressaltou que já se via jogando pelo Milan antes mesmo de qualquer outra negociação ser considerada, o que facilitou sua decisão.

Essa escolha parece ter sido inteligente, visto que o atleta rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do time milanês e conquistou a confiança dos torcedores e da equipe técnica. Félix revelou que seu agente havia mencionando o interesse da Internazionale, mas sua mente já estava focada no Milan.

O futuro de João Félix no Milan está garantido?

Embora tenha expressado seu desejo de permanecer no Milan, o futuro de João Félix ainda não está definido, uma vez que sua permanência depende de acordos que podem ser influenciados por diversos fatores dentro do futebol, incluindo negociações de transferências e políticas do clube.

O jogador tem até o final da temporada para consolidar sua posição e é esperado que mantenha o desempenho em campo como chave para sua permanência definitiva. O Milan, por sua vez, terá que avaliar os benefícios de manter Félix em sua equipe, o que pode depender tanto de seu desempenho continuado quanto da viabilidade financeira do acordo.

