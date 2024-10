James Rodríguez segue sem minutos em LaLiga; técnico explica

Desde que chegou ao Rayo Vallecano após a Copa América, James Rodríguez tem enfrentado dificuldades para se estabelecer na equipe espanhola. Apesar do talento inegável, o meia colombiano participou de apenas quatro partidas, sendo titular em somente uma delas. Essa situação está em contraste com seu papel na seleção colombiana, onde se mantém como uma figura constante.

O técnico do Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, discutiu a adaptação de James em entrevista coletiva antes do confronto com o Mallorca. Ele ressaltou que a chegada tardia do jogador e sua necessidade de adaptação física têm influenciado em sua utilização.

Motivos para o reduzido tempo de jogo de James

Iñigo Pérez aponta que o tempo de adaptação limitado de James Rodríguez ao novo time e estilo de jogo é a principal razão para sua participação reduzida. Embora reconheça o potencial do meio-campista, Pérez enfatiza a importância de que ele se adapte fisicamente ao ritmo da LaLiga e ao esquema tático da equipe.

Pérez seleciona jogadores considerando quem pode oferecer melhores chances de vitória para o Rayo, levando em conta tanto o tempo de adaptação individual quanto as performances em treinos e jogos.

“Acompanho os jogos de todos. Eu vejo suas performances. Sei que as exigências do futebol sul-americano são altas. Já falei que James precisava de um período de adaptação física, como todo mundo da equipe. Agora ele está adaptado, completou as semanas de treino e já está jogando. Se ele joga lá e aqui joga menos é porque eu escolho os jogadores que são melhores para vencer os jogos. Repito mais uma vez, que posso estar errado e que pode haver pessoas que discordem, eu aceito. James está na seleção colombiana há muitos anos e no Rayo há pouco tempo e eu escolho os jogadores que acredito que me deixarão mais perto da vitória“

Desafios de adaptação física e papel na seleção

Após alguns meses de treinamento, James completou os protocolos de adaptação física necessários. A adaptação é vital devido às diferenças nas exigências físicas entre o futebol europeu e o sul-americano, conforme destacado por Pérez.

Ainda que tenha menos tempo de jogo na LaLiga, James continua sendo essencial para a seleção colombiana. Na última Data Fifa, ele teve participação ativa nos jogos, mesmo enfrentando condições desafiadoras como a altitude na derrota contra a Bolívia.