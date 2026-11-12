A seleção francesa conheceu sua primeira derrota sob o comando de Zinédine Zidane nesta quinta-feira, 12, ao perder para a seleção italiana por 3 a 1 no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada da Liga das Nações. O treinador avaliou o revés como uma “derrota não totalmente merecida” em razão das oportunidades criadas por seus jogadores.

“Não foi um jogo ruim. Há espaço para melhorar. Eu disse aos jogadores que não deveríamos entrar em pânico. Ficamos mais frágeis à medida que a partida avançou. O que eu disse para eles é que foi uma derrota, mas não uma derrota totalmente merecida”, disse Zidane, à emissora TF1.

“Fizemos algumas coisas boas, outras não tão boas. Vamos analisar quando estivermos em Bordeaux e nos preparar para nosso próximo jogo. Precisamos descansar e focar na partida que ainda nos falta”, completou.

O resultado jogou a França para a segunda posição do Grupo A da primeira divisão da Liga das Nações no confronto direto. Os franceses fecharão a campanha em Bordeaux contra a Turquia, no próximo domingo, 15.

“Perdemos a partida, então naturalmente houve alguns aspectos difíceis, especialmente em duelos e situações de mano a mano. Não estávamos tão afiados. Tudo faz parte do processo de aprendizado. Quando tivemos problemas, não soubemos como reagir e manter o plano de jogo. Fizemos isso no primeiro tempo, mas quando eles assumiram a vantagem, ficamos um pouco dispersos, especialmente na defesa”, analisou o antigo camisa 10.