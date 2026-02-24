Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain e da seleção de Marrocos, será julgado por uma acusação de estupro. A informação foi confirmada pela advogada do jogador e pelo Ministério Público de Nanterre à agência de notícias AFP.

A investigação teve início em fevereiro de 2023, após uma mulher de 24 anos denunciar o jogador em uma delegacia em Val-de-Marne, no sudeste de Paris. Hakimi, no entanto, nega a alegação.

Apesar da denúncia realizada na delegacia policial, a suposta vítima apenas relatou o estupro, mas não registrou queixa formal.

Segundo a AFP, a mulher conheceu Hakimi pelo Instagram, que a convidou para sua casa. A reportagem revela que, antes de estuprar a mulher, o lateral começou a beijá-la e tentar praticar atos sexuais sem seu consentimento. A garota diz que conseguiu fugir e afirma ter pedido socorro à uma amiga.

Hakimi foi indiciado em março daquele ano, após as autoridades acionarem a promotoria de Nanterre, dando início à investigação. O caso, porém, só foi acatado agora por um juiz. O lateral do PSG se pronunciou nesta terça-feira, 24, em suas redes sociais.

“Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente”, escreveu Hakimi.

O PSG ainda não se posicionou sobre o julgamento de Hakimi. O lateral foi relacionado para o jogo contra o Monaco nesta quarta, 25, válido pela volta dos playoffs para as oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o PSG venceu por 3 a 2, com Hakimi marcando um dos gols da vitória.